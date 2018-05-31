Зачем России этот чемпионат мира?

Юбилейный, 20-й матч под руководством Черчесова сборная России завершила безликим поражением, которое стало третьим подряд в товарищеских матчах и девятым за время руководства Станислава Саламовича, который почти сравнялся по данному показателю с Гуусом Хиддинком (38 матчей) и Олегом Романцевым (60 матчей).

Гол в ворота россиян случился на 28-й минте, когда запасной полузащитник "Шальке" Алессандро Шопф пробил Игоря Акинфеева. Тот же Шопф мог через десять минут, оставив Марио Фернандеса ни у дел, делать счет 2:0, но удар разминулся на пару десятков сантиметров с воротами.

Самый опасный момент у россиян возник только за 15 минут за конца матча, когда вратарь австрийцев отбил ногой удар с острого угла в исполнении Дениса Черышева. На этом перечисление опасных моментов у ворот австрийцев можно и закончить: ну не считать же такими удары Смолова по трибунам или попытки кроссов, которые без труда прерывали австрийские защитники.

Кстати, на игре присутствовал Жозе Моуриньо. Что делал Особенный в австрийском Тироле? По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, главной целью поездки Моуринью был просмотр игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, об интересе «Манчестер Юнайтед» к которому сообщалось ранее. Но помимо Арнаутовича португальский тренер наблюдал за полузащитником ЦСКА Александром Головиным и форвардом «Краснодара» Фёдором Смоловым. Арнаутович сыграл на своем уровне, а вот Головин и Смолов, если, конечно интерес Моуриньо к ним и был, могут про "МЮ" позабыть.

Австрийская сборная уходит на летние каникулы в отличном настроении, сборная России присоединится к вчерашним соперникам недели на три попозже - с такой игрой надеятся на выход из группы на ЧМ - довольно наивно.

И еще статистики: россияне не выигрывали с осени 2017 года, когда обыграли Южную Корею 4:2, а в последних трех играх забили только один гол.

"Результат нужен всегда. Подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Мы планировали, что многие игроки сыграют 60 минут. Многие подсаживались, потому что сбор к концу подходит. Единственная вынужденная замена – Фернанденс. Если бы не Фернандес, выпустили бы Газинского. 12 дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Все идет своим чередом. Следующая игра с Турцией – к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать. Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать.Не можем из-за одного упущенного момента или паса что-то в своих взглядах менять. Смотрели чемпионат, сборы, состояние игроков у нас на руках. Будем смотреть, как мышцы футболистов себя поведут. Видите, и у Фернандеса схватило, и у Головина. У тех, кто не попал в заявку, наименьшие шансы попасть в заявку на ЧМ? Не был бы столь категоричен. Тот же Ерохин 3 дня не тренировался. Из-за этого не попал в заявку. Мы не исходим из-за каких-то сиюминутных мячей забитых или не забитых, – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».