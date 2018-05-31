Адвокат подозреваемого в организации покушения на Бабченко заявил о давлении следствия

"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление - провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка закошмарить подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", - написал Солодко в Facebook .

Во вторник вечером полиция Киева сообщила, что Аркадий Бабченко был убит в своем доме тремя выстрелами в спину. Однако накануне в Службе безопасности Украины заявили, что спецслужба провела операцию по предотвращению убийства журналиста. На брифинге глава ведомства Василий Грицак сообщил, что журналист не пострадал, после чего появился и сам Бабченко.

В СБУ сообщили, что за подготовкой убийства Бабченко стоят российские спецслужбы, завербовавшие с этой целью гражданина Украины, фамилия которого не сообщается. Тот в свою очередь нанял бывшего участника АТО, предложив ему вознаграждение в 30 тысяч долларов за убийство. По данным СБУ, организатор покушения задержан. В отношении подозреваемого идут следственные действия, по месту его проживания и временного пребывания прошли обыски.

Также стало известно, что дело о покушении на Бабченко будет переквалифицировано на теракт. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источники в СБУ.