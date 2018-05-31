Заплати налоги и уезжай на все четыре стороны

Криштиану Роналду, в последнее время заявлявший о желании покинуть "Реал" и Испанию, как и Лионель Месси с Рамаделем Фалькао может получить от испанских властей коллосальнейший штраф и срок тюремного заключения, передает AS.
Налоговики отклонили предложение по выплате 14,7 миллионов евро (сумма долга) и требуют выплатить 28 миллионов – включая все издержки, пеню и штрафы, передает sports.ru
Суд состоится после ЧМ-2018. Если Роналду не признает свою вину, налоговая потребует для него 8 лет тюремного заключения.
Вероятно, с этим связано желание португальца покинуть «Реал». Мадридский клуб пояснил игроку, что готов поддержать его морально, но не будет выплачивать за него эту сумму.
Напомним, Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро за период с 2011 по 2014 год. Ему выдвинули обвинение по четырем статьям.
Долореш Авейру, мать форварда «Реала» Криштиану Роналду, рассказала, в какой команде хотела бы видеть своего сына в случае его ухода из мадридского клуба.
«Мне нравится Париж, я приезжаю туда время от времени. Последний раз я побывала там с сыном, когда ему вручали «Золотой мяч». Я испытала чувство чрезвычайной гордости. Во время визитов в Париж все относятся ко мне очень хорошо.
Честно говоря, я бы не возражала, если бы Криштиану переехал в Париж. Но я все-таки предпочла бы, чтобы он вернулся в Манчестер», – сказала Авейру SFR Sport