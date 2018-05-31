Сбившего на пешеходном переходе мальчика 82-летнего мужчину не стали лишать водительских прав

Звонивший сотрудник полиции сообщил матери, что мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице. Примерно в этой же время врачи уже проводили операцию.

«Я оцепенела. Как, где?.. Это не может быть правдой!» - описала свою реакцию Кристи.

Мама помчалась в больницу. Слезы лились рекой, а вопросов было больше, чем ответом. На месте врачи дали ей успокоительное.

Открывшаяся в палате перед матерью картина была не для слабонервных. «На руках была закреплена канюля, лицо было разодрано, все в крови», - описала увиденное она. Мальчик попытался что-то сказать маме, но она его прервала и сказала, что ему нужен покой.

Мама до того момента не знала, что же произошло с ее сыном.

Утром того дня Лаури взял свой самокат и отправился в магазин. Чтобы добраться до него, мальчику предстояло дважды пересечь расположенный рядом со школой Май пешеходный переход.

Ребенок возвращался с покупками из магазина. Ехавший со стороны улицы Лайне автомобиль Nissan начала поворачивать на улицу Май, где на «зебре» сбил мальчика. Удар был такой силы, что ребенок отлетел на несколько метров от машины и ударился лицом об асфальт.

Находившийся за рулем 82-летний Уно было в шоке. «Мне искренне жаль», - сообщил о прибывшему на мест репортеру Pärnu Postimees. Положа руку на сердце водитель заявил, что никогда не попадал в аварии.

Сбивший ребенка на "зебре" 82-летний Уно (стоит спиной) был признан виновным. ФОТО: Mailiis Ollino

В результате возбужденного уголовного дела выяснилось, что Уно был крайне невнимателен, так как нарушил пять статей Закона о дорожном движении.

22 мая представшего перед Пярнуским уездным судом Уно в рамка согласительного производства признали виновным в причинении опасных для жизни травм по неосторожности. Мужчину приговорили к десяти месяцам тюремного заключения условно с годовым испытательным сроком.

Для матери пострадавшего мальчика стало сюрпризом, что пожилого мужчину не лишили водительских прав. «82-летний пенсионер водит машину, чтобы ходить по магазинам. Автомобиль является удобством. Но неужели оно того стоит, когда ты сбиваешь на пешеходном переходе ребенка, что он на пять метров отлетает от машины?» - вопрошает Кристи.

На вопрос о том, почему совершившего столь серьезную аварию водителя не лишили прав, прокурор заявил, что в данном случае это было невозможно.

«Его не лишили водительских прав, поскольку в случае с инвалидами данное наказание не применяется», - пояснил прокурор.

В Министерстве юстиции сообщили, что для инвалидов крайне важна возможность пользоваться автомобилем. «Лишение прав – непропорциональное наказание. Это может рассматриваться как ограничение права на свободу передвижения», - сказал советник Минюста Маркус Кярнер.

По словам матери, последние полгода были для ее семьи непростым временем, так как постоянно надо было заниматься сыном. Сначала его возили в кресле-каталке, потом он передвигался с ходунком, а в самом конце лечения ходил на костылях. Затем мальчиком активно занимались физиотерапевты. Мальчик поправился. Сейчас он даже гоняет мяч с ребятами во дворе. Кристи благодарит врачей за то, что так быстро поставили сына на ноги.

А Уно может и дальше ездить на машине. У 82-летнего мужчины имеются действующие водительские права, а медсправка была продлена в январе этого года.