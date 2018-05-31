США и КНДР задумались об установлении дипотношений
31 мая 2018 г., 9:20
США и КНДР рассматривают условия для возможного установления дипломатических отношений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейскую газету "Чунган ильбо".
Неназванные собеседники издания заявили, что это может быть осуществлено, если Пхеньян согласится на денуклеаризацию.
"Чунган ильбо" отмечает, что на встрече северокорейской и американской делегаций 27 мая в Пханмунчжоме представители КНДР поднимали вопросы о возможности установления дипломатических отношений с США, снятия экономических санкций и свертывания военных учений, которые организуют Южная Корея и США.
Не исключено, что эти темы на встрече в Нью-Йорке продолжат обсуждать заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и госсекретарь США Майкл Помпео.