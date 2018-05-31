США и КНДР задумались об установлении дипотношений

Неназванные собеседники издания заявили, что это может быть осуществлено, если Пхеньян согласится на денуклеаризацию.

"Чунган ильбо" отмечает, что на встрече северокорейской и американской делегаций 27 мая в Пханмунчжоме представители КНДР поднимали вопросы о возможности установления дипломатических отношений с США, снятия экономических санкций и свертывания военных учений, которые организуют Южная Корея и США.