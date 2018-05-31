Всемирный день без табака: ВОЗ сетует, что количество курильщиков в мире снижается слишком медленно

Хотя потребление табака падает, происходит это недостаточно быстро: связанные с пагубной привычкой болезни ежегодно убивают более семи миллионов человек, пишет Newsru.com. При этом около 900 тысяч из них не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма, отмечают в ВОЗ.

Сегодня в мире насчитывается более 1,1 миллиарда взрослых курильщиков и более 367 миллионов пользователей бездымного табака. Причем это число не изменилось с 2000 года за счет роста населения. Согласно последней доступной статистике, в 2015 году табак курили 34% мужчин старше 15 лет (в 2000 году таковых было 43%) и 6% женщин (15% в 2000-м). Около 6,5% населения в возрасте 15 лет и старше используют бездымный табак (8,4% мужчин и 4,6% женщин).

Более половины из 194 государств - членов ВОЗ сократили спрос на табак, и каждая восьмая страна сможет достичь целевого показателя сокращения потребления табака на 30% к 2025 году. Однако другие страны проводят антитабачную политику менее успешно, поэтому общий целевой показатель в 30% к 2025 году, скорее всего, не будет достигнут - мировое потребление табака снизится лишь на 22%, прогнозируют в ВОЗ.

Во всем мире около 7%, или чуть более 24 миллионов, детей курят сигареты в возрасте 13-15 лет (17 миллионов мальчиков и семь миллионов девочек). Еще около 4% (13 миллионов) детей в этом возрасте используют бездымные табачные изделия.

Более 80% курильщиков табака живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Как напоминают в ВОЗ, от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает больше людей, чем от любой другой причины смерти в мире, а употребление табака и воздействие вторичного табачного дыма приводит примерно к 17% всех случаев смерти от болезней сердца. Употребление табака является второй после высокого кровяного давления причиной ССЗ. Табак является причиной 44% случаев смерти от неинфекционных заболеваний - речь идет почти о 18 миллионах жизней в год.

"Большинство людей знают, что употребление табака вызывает рак и заболевания легких, но многие не в курсе, что табак также вызывает сердечные заболевания и инсульт - ведущих мировых убийц. В этот Всемирный день без табака ВОЗ обращает внимание на то, что табак не просто вызывает рак, он буквально разрывает сердца", - заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус.