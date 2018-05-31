Самые дешевые авиарейсы: в Салоники всего за 139 евро!
31 мая 2018 г., 9:38
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, secretflying.com и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 139 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 490 евро.
Туда-обратно из Риги в Грузию начиная с 70 евро.
Туда-обратно из Дублина в Ньюфаундленд начиная со 102 евро.
Туда-обратно из Хельсинки в Агадир начиная со 156 евро.
Туда-обратно из Копенгагена во Вьетнам начиная с 358 евро.