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Самые дешевые авиарейсы: в Салоники всего за 139 евро!

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Салоники.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, secretflying.com и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Салоники начиная со 139 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 490 евро.

Туда-обратно из Риги в Грузию начиная с 70 евро.

Туда-обратно из Дублина в Ньюфаундленд начиная со 102 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Агадир начиная со 156 евро.

Туда-обратно из Копенгагена во Вьетнам начиная с 358 евро.

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