Эксперт: продавцы недвижимости используют хитрые скрытые приемы привлечения покупателей

Процесс покупки жилья всегда связан с эмоциями покупателей, и продавцы недвижимости, будь то разработчики или частные лица, часто используют именно это. И несмотря на то, что многие покупатели отлично разбираются в энергетических классах здания, изучают динамику коммунальных платежей, в курсе величины еврибора и роста цен на недвижимость, принятие решений на эмоциональном уровне остается едва ли не определяющей.

Поэтому продавцы недвижимости предпочитают в рекламе и презентациях вместо сухих цифр использовать красивые слова, говорит член правления Domus Kinnisvara Рауль Рейно.

По его словам, этому способствуют и СМИ, публикуя статьи о красивых интерьерах и фотографии красивых квартир и домов. «Конечно, мало кто будет читать скучные статьи об энергоэффективности, но многие прочитают статью об интерьере дома, проиллюстрированную красивыми картинками. Вместо того, чтобы узнать, какова же планировка продаваемого дома, потенциальные покупатели рассматривают фотографии заходящего солнца, мухуские орнаменты или старинную мебель. Продажа с помощью дизайна и декора – уже обычный трюк. Этим пользуются как при продаже квартир в новых домах, так и при реализации старого жилья в спальных районах, которое, не будучи красиво декорированным, превратится в объект с более низким спросом», - говорит Рейно.

Особенно, по его словам, этот прием бросается в глаза при продаже недвижимости на островах, где в объектив фотокамеры попадают старинные повозки, превращенные в клумбы, выкрашенные яркими красками деревянные заборы, лошадиная упряжь, свечи, старые керосиновые лампы и непременные цветники. «Продавцы, в общем-то, не делают ничего плохого, так как потенциальные покупатели домов на Кихну или Муху по-прежнему руководствуются зовом сердца, а не таблицей с ценами квадратного метра в Excel!» - восклицает Рейно. Да, покупка дома прежде всего связана с ощущениями и эмоциями, и нет причин для опровержения этого утверждения.