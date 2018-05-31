Почему президент Эстонии не покупает акции Tallinna Sadam?

"Самым быстрым методом оживления биржи является выведение новых предприятий, - сказала президент Кальюлайд в интервью Äripäev , добавив, что до порядочных рынков капитала нам еще далеко. - Местные предложения не привлекают большие инвестиционные фонды".

Что же касается государственной фирмы Tallinna Sadam, президент заявила, что она приняла принципиальное решение не покупать акции ни одного государственного предприятия. "По той причине, что никогда нельзя быть уверенной, что в мои руки не попадет внутренняя информация. Ведь людей будет сложно убедить в том, что у меня этой информации нет", - объяснила Кальюлайд.