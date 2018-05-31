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  • Читать всем жителям столицы: общественный транспорт Таллинна переходит на летнее расписание

Читать всем жителям столицы: общественный транспорт Таллинна переходит на летнее расписание

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Маршрутные автобусы.

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 1 июня общественный транспорт Таллинна переходит на летнее расписание, что приведет к изменению графика движения на большинстве автобусных, всех трамвайных и троллейбусных линиях.

С новым расписанием можно ознакомиться здесь.

Кроме того, надо помнить, что с утра 1 июня и до вечера 15 ноября на всем протяжении закрывается для транспорта улица Гонсиори, из-за чего автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 в обе стороны пойдут в объезд по улицам Пронкси, Кундера и Лаагна с временными остановками Гонсиори - на углу улиц Кундера и Крейцвальда и Лаулупео - на улице Кундера между улицами Лаулупео и Лаагна.

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