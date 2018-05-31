Собираетесь в ближайшие дни на шашлыки? Узнайте, почему вашим планам не суждено сбыться

чт, 31.05.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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ФОТО: Tiina Kõrtsini

С четверга на всей территории Эстонии вводится режим повышенной пожароопасности, в связи с чем в лесах запрещено разводить костры.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Cпасательного департамента, отметив, что в условиях высокой температуры воздуха и отсутствия осадков в природной среде резко возросла опасность пожаров, по этой причине разведение костров и любое использование открытого огня может привести к возгораниям в лесах и ландшафтным пожарам.

«В период повышенной пожароопасности в лесах запрещается курить, использовать гриль и разводить костры, в том числе, и в специально отведенных для этого местах», - сообщил в четверг генеральный директор спасательного департамента Куно Таммеару.

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