Собираетесь в ближайшие дни на шашлыки? Узнайте, почему вашим планам не суждено сбыться

Об этом BNS сообщила пресс-служба Cпасательного департамента, отметив, что в условиях высокой температуры воздуха и отсутствия осадков в природной среде резко возросла опасность пожаров, по этой причине разведение костров и любое использование открытого огня может привести к возгораниям в лесах и ландшафтным пожарам.