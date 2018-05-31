Мобильный оператор: пользуйтесь телефоном осмотрительно в этих двух европейских странах

Швейцария и Монако не входят в Европейский союз, и интернет там очень дорогое удовольствие: в среднем полтора евро за мегабайт. «Будьте осторожны с интернетом в этих странах – заранее посмотрите прейскурант своего оператора, чтобы потом не было неприятных сюрпризов со счетом», – советует директор по продукции Tele2 Eesti Катрин Арон.

«Еще большие расходы, связанные с интернетом, возможны при посещении Фарерских островов и острова Мэн. Там мегабайт уже стоит от пяти до десяти евро», – продолжает Катрин Арон.

«И, разумеется, не теряйте бдительность в районах, граничащих с вышеуказанными регионами, где телефон в любой момент может выбрать сеть соседнего государства и самостоятельно переключиться на нее. Такое часто случается в Италии, Франции и Германии – вблизи границы со Швейцарией, а также на юге Франции – возле княжества Монако», – напоминает директор по продукции Tele2.

У нас, в Эстонии, тоже есть зоны риска – это приграничные районы побережья Чудского озера и реки Наровы. Кстати, если телефон выбирает зарубежную сеть, то оператор этой сети отправляет пользователю SMS с приветствием. Однако далеко не все обращают внимание на такое сообщение и продолжают пользоваться связью, как обычно, не задумываясь о том, что цена мегабайта стала уже совсем другая», – замечает специалист.

Как избежать подобных неприятных сюрпризов? Закажите услугу автоматического уведомления об объеме, советует Катрин Арон. Как только вы используете 80 процентов разрешенного объема интернета, услуга сразу же пришлет вам СМС-предупреждение.