В Германии вступили в силу первые запреты для дизельных автомобилей

Запреты введены на двух участках магистральной трассы в районе Альтона. Один из участков имеет протяженность в 580 метров, другой - в 1,6 км.

В одном из случаев запрет распространяется лишь на грузовики, не отвечающие экологическому стандарту Евро-5, а в другом - и на легковые автомобили ниже стандарта Евро-6. Для жителей, проживающих в районе данных участков, предусмотрены исключения, а для остальных - объездные пути.

Проверки и штрафы

Полиция Гамбурга на первом этапе будет информировать автомобилистов о введенных ограничениях и осуществлять выборочные проверки транспорта. После переходного периода, за нарушения будут взиматься штрафы в размере 25 евро для легковых и 75 евро - для грузовых автомобилей.

Власти Гамбурга ввели первые ограничения на дизельные автомобили после того, как в феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городам и коммунам вводить соответствующие запреты в целях снижения содержания окиси азота в воздухе.

Символический шаг

Экологические организации, однако, расценили действия гамбургских властей как сугубо символический шаг. "Недостаточно сделать менее загрязненными лишь несколько сот метров улицы. Более чистого воздуха для всех можно добиться лишь путем допуска в центральные районы городов небольшого количества автомобилей", - заявил представитель "Грипис" Никлас Шинерль (Niklas Schinerl).