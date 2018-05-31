Финансовая инспекция Великобритании обнаружила в центре Таллинна гнездо мошенников

Помимо предприятия GCC Investering по адресу Роозикрантси зарегистрированы и другие фирмы, на которые поступают жалобы со всей Европы, передает Äripäev. Следы указывают на известную на международном уровне мошенническую схему, которая не по зубам никому в Европе.

В прошлом августе предприятие Аргоса Крахти KRM Advisor помогла создать британскому бизнесмену Мэтью Эндрю Дереку Фармеру предприятие Carter Enterprises OÜ, которое принадлежит GCC Investing. По данным банка, Фармер является 52-летним бизнесменом, который связан с еще 12 эстонскими предприятиями.

Такие международные предупреждения, как от Финансовой инспекции Великобритании, Финансовая инспекция Эстонии получает со всей Европы. Руководитель дивизиона надзора за рынком Финансовой инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли переживает, что запланированные изменения в законе могут превратить Эстонию в место для офшорных фирм подобно Мальте или Кипру.