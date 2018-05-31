чт, 31.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Финансовая инспекция Великобритании обнаружила в центре Таллинна гнездо мошенников

Финансовая инспекция Великобритании обнаружила в центре Таллинна гнездо мошенников

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Улица Роозикрантси.

ФОТО: Postimees.ee

На прошлой неделе Финансовая инспекция Великобритании отправила связанное с эстонским предприятием международное предупреждение, в котором говорилось, что дела зарегистрированного в Таллинне по адресу Роозикрантси предприятия GCC Investering не в порядке. 

Помимо предприятия GCC Investering по адресу Роозикрантси зарегистрированы и другие фирмы, на которые поступают жалобы со всей Европы, передает Äripäev. Следы указывают на известную на международном уровне мошенническую схему, которая не по зубам никому в Европе. 

В прошлом августе предприятие Аргоса Крахти KRM Advisor помогла создать британскому бизнесмену Мэтью Эндрю Дереку Фармеру предприятие Carter Enterprises OÜ, которое принадлежит GCC Investing. По данным банка, Фармер является 52-летним бизнесменом, который связан с еще 12 эстонскими предприятиями. 

Такие международные предупреждения, как от Финансовой инспекции Великобритании, Финансовая инспекция Эстонии получает со всей Европы. Руководитель дивизиона надзора за рынком Финансовой инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли переживает, что запланированные изменения в законе могут превратить Эстонию в место для офшорных фирм подобно Мальте или Кипру.

Читайте полную версию на Äripäev.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ