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Фото: посетителей торгового центра «Виру» эвакуировали

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ФОТО: Фото читателя

Сегодня, 31 мая, в 10.16 в торговом центре «Виру» начались учения, целью которых была проверка готовности персонала к проведению эвакуации на случай пожара, чтобы обеспечить максимальную готовность работников в ситуации реальной угрозы.

ФОТО: Фото читателя

«Можем считать, что учения прошли успешно, так как мы убедились, что наш персонал в ситуации опасности может действовать профессионально, и обнаружили нюансы, которые еще можно улучшить. Благодарим всех посетителей и сотрудников торгового центра «Виру» за понимание и готовность сотрудничать. Такие учения неудобны, но, к сожалению, это единственная возможность обеспечить безопасность посетителей и работников в ситуации реальной угрозы», - прокомментировал произошедшее член правления торгового центра «Виру» Антс Васар.

ТЦ «Виру» проводит учения по эвакуации регулярно, кроме того, там круглогодично происходит обучение работников.

ФОТО: Фото читателя

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