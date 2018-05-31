Фото: посетителей торгового центра «Виру» эвакуировали

«Можем считать, что учения прошли успешно, так как мы убедились, что наш персонал в ситуации опасности может действовать профессионально, и обнаружили нюансы, которые еще можно улучшить. Благодарим всех посетителей и сотрудников торгового центра «Виру» за понимание и готовность сотрудничать. Такие учения неудобны, но, к сожалению, это единственная возможность обеспечить безопасность посетителей и работников в ситуации реальной угрозы», - прокомментировал произошедшее член правления торгового центра «Виру» Антс Васар.