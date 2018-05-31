Стрелку из отеля "Метрополь" дали более двух лет тюрьмы: соучастников оправдали

Харьюский уездный суд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы гражданина Грузии Паату Сахокия (45), который в феврале прошлого года устроил стрельбу в таллиннском отеле "Метрополь", а двух других обвиняемых по этому делу оправдали. Прокуратура пока не решила, станет ли она оспаривать решение суда.
Приговор Харьюского уездного суда, вынесенный 24 мая, для главного фигуранта дела оказался мягче, чем хотела прокуратура, требовавшая приговорить Сахокию к четырем годам лишения свободы, а затем выслать из страны и запретить на 10 лет въезжать в Эстонию.
Как сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда, Сахокия был оправдан по одному из трех пунктов обвинения, касающемуся угрозой огнестрельным оружием; вместе с тем он был признан виновным в серьезном нарушении общественного порядка и незаконном обращении с оружием.
Его подельников, Алексея Михеева и Владимира Трахова, прокурор Саскиа Каск обвинила в содействии нарушению общественного порядка и просила суд наказать их условными сроками, однако и Михеев, и Трахов были оправданы.
Напомним, 2 февраля 2017 года в 13:50 в баре гостиницы "Метрополь" на улице Розени в Таллинне получил огнестрельные ранения мужчина 1971 года рождения.
Руководившая предварительным следствием по делу старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск сказала, что, по данным следствия, в тот день 45-летний гражданин Грузии с двумя знакомыми подошел к сидевшему за столом в ресторане гостиницы 45-летнему мужчине и ударил его по голове.
Когда пострадавший попытался оказать сопротивление, двое спутников нападавшего встали между ними.