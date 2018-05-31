Стрелку из отеля "Метрополь" дали более двух лет тюрьмы: соучастников оправдали

Приговор Харьюского уездного суда, вынесенный 24 мая, для главного фигуранта дела оказался мягче, чем хотела прокуратура, требовавшая приговорить Сахокию к четырем годам лишения свободы, а затем выслать из страны и запретить на 10 лет въезжать в Эстонию.

Как сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда, Сахокия был оправдан по одному из трех пунктов обвинения, касающемуся угрозой огнестрельным оружием; вместе с тем он был признан виновным в серьезном нарушении общественного порядка и незаконном обращении с оружием.

Его подельников, Алексея Михеева и Владимира Трахова, прокурор Саскиа Каск обвинила в содействии нарушению общественного порядка и просила суд наказать их условными сроками, однако и Михеев, и Трахов были оправданы.

Напомним, 2 февраля 2017 года в 13:50 в баре гостиницы "Метрополь" на улице Розени в Таллинне получил огнестрельные ранения мужчина 1971 года рождения.

Руководившая предварительным следствием по делу старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск сказала, что, по данным следствия, в тот день 45-летний гражданин Грузии с двумя знакомыми подошел к сидевшему за столом в ресторане гостиницы 45-летнему мужчине и ударил его по голове.