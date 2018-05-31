Вопреки противостоянию владельца замок с привидениями решили все же снести

Это здание должно было пойти под снос еще более десяти лет назад, поскольку вставало на пути тоннеля, тогда планировавшегося вместо виадука. Когда позднее выяснилось, что старый виадук все же не заменят тоннелем, а построят новый мост, то дело на том и остановилось, пишет «Северное побережье».

К 2012 году в доме не осталось ни одного жильца. Волости удалось приобрести почти все квартиры, две последние купили еще за 6000 евро, однако здание до сих пор снести не удалось, поскольку один владелец все эти годы упирался.

Проживающая в Тартумаа Керсти Куппер долгие годы вела переписку с волостным управлением, считая, что волость предлагает слишком мало за двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров, где никто не проживает уже с 1997 года.

Керсти Куппер надеялась получить от волостного управления за свою квартиру приличные деньги. Например, в 2007 году она хотела от волости 600000 эстонских крон (38300 евро) за квартиру в доме, уже тогда находившемся в плохом состоянии.

С годами Куппер уменьшала требуемые суммы, но они, по мнению волостного управления, все равно были завышены. Еще в 2013 году она требовала за квартиру в этом замке с привидениями 15000 евро. Теперь, когда в доме случилось два возгорания, в которых сгорела также принадлежащая Куппер квартира, требование снизилось до 8500 евро. В здании нет газа, воды и электричества.

По данным спасателей, в прошлом году в доме произошло два пожара, в том числе горела квартира Куппер. Одно возгорание случилось ночью, и пожарных вызвал проснувшийся от треска жилец соседнего дома. Если бы спасатели вовремя не приехали, то огонь мог бы перекинуться на расположенный по соседству жилой дом, в котором жильцы есть.

Помощник йыхвиского волостного старейшины Айво Тамм сказал, что на сегодня волостное управление заказало проект сноса и работы могут начаться через несколько недель. «Мы хотим как можно скорее сделать это», - отметил Тамм.

Для выполнения работ по сносу принимаются предложения, поэтому он не смог сказать, сколько будет стоить снос. «Это может стоить 5000-10000 евро», - предположил Тамм.

Юридический советник волостного управления Сильвер Пеэпмаа, ведший переписку с единственным совладельцем Керсти Куппер, сказал, что перед сносом намерен отправить женщине еще одно письмо, в котором уточнит, остается ли она при своей прежней точке зрения.

Ранней весной, когда «Северное побережье» написало о проблеме дома по улице Сяде, 12, Куппер прислала в волостное управление письмо, в котором обвинила волость в клевете на нее и в представлении ложных данных, а также заявила, что ее квартира не горела. Кроме того, она угрожала волостному управлению судом. «Северному побережью» Куппер отказалась объяснить свои точки зрения.

Юридический советник Сильвер Пеэпмаа сказал, что нет оснований для принудительного отчуждения квартиры Куппер. Когда в 2017 году строили проезд на Пуру-теэ, то дом по улице Сяде, 12 оказался совсем рядом с ним и в результате еще больше захламляет теперь городскую картину. Для принудительного отчуждения квартиры пришлось бы заказать экспертизу, которая определила бы, опасно это здание или нет, однако в этом расходе, по словам Пеэпмаа, смысла нет, ведь дом все равно планируется снести: «Мы решили, что снесем дом, а если совладелица находит, что мы нарушили что-то в ее отношении, то пусть обращается в суд. А перед сносом мы должны очень точно и подробно зафиксировать состояние здания с помощью фото».

Волость выразила готовность компенсировать Керсти Куппер стоимость квартиры в объеме 2500 евро - именно такую сумму определила заказанная волостным управлением экспертная оценка.

Если выступающая против сноса владелица потребует от волости компенсации через суд, то волость может, по словам Пеэпмаа, предъявить ей счет и со своей стороны. «Волость там косила траву и убирала мусор, во что она, как совладелец, не вложила ни цента», - сказал Пеэпмаа.