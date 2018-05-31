В Финляндии запретили ставить во дворах многоквартирных домов батуты

Компания заявила, что на батуте может произойти несчастный случай как с ребенком, так и со взрослым, а нести ответственность за это придется ей. Запрет призван обеспечить спокойствие в районе, а, кроме того, батуты достаточно велики и занимают много места. Однако люди, снимающие квартиры в домах, принадлежащих Espoo Asunnot, не выполняют решения домовладельцев, создавая опасные ситуации.

Они не понимают, на каком основании запретили батуты, ведь это одна из самых популярных летних забав. «И двое моих детей, и соседи интересуются, куда делся со двора батут», - говорит квартиросъемщица Янне Грёнлунд.

Грёнлунд купила батут еще прошлым летом, но получила письмо от компании Espoon Аsunnot, в котором сказано, что следует убрать из дворов принадлежащих им домов батуты к определенному сроку, причем за демонтаж и вывоз должны заплатить сами жители.