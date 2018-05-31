Аккордеон под землей: в ида-вируские шахты за музыкой

Захватывающее музыкальное путешествие по шахтным проходам состоится в субботу, 2 июня в 14.30. Публику увлечет в лабиринты Эстонского музея шахт дуэт аккордеонистов-виртуозов Хенри Зибо (победитель телеконкурса «Звёзды классики 2014») и Микк Лангепроон. Такое возможно только в Ида-Вирумаа!

Эстонский музей-шахта станет одной из концертных площадок для Первого международного фестиваля аккордеонистов в Йыхви. ФОТО: Eesti Kontsert

Фестиваль-летняя школа не ограничится уникальным концертом под землей. Ещё два выступления состоятся в камерном зале Йыхвиского дома концертов. Настоящим погружением в магию аккордеона обещает стать программа петербургского трио баянистов «Шарм». Концерт «Виртуозная музыка – оригиналы и аранжировки» запланирован на вечер субботы, 2 июня, в 19.00.

Публику разгорячат виртуозным исполнением произведений Моцарта, Штрауса и Бизе лауреаты международных конкурсов Артур Адршин, Аркадий Шкворов и Владимир Ступников (на фото).