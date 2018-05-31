Аккордеон под землей: в ида-вируские шахты за музыкой

В Йыхви открывается Первый международный фестиваль исполнителей на аккордеоне и летняя школа. Хотите услышать аккордеон под землей? Вам туда!
Захватывающее музыкальное путешествие по шахтным проходам состоится в субботу, 2 июня в 14.30. Публику увлечет в лабиринты Эстонского музея шахт дуэт аккордеонистов-виртуозов Хенри Зибо (победитель телеконкурса «Звёзды классики 2014») и Микк Лангепроон. Такое возможно только в Ида-Вирумаа!
Фестиваль-летняя школа не ограничится уникальным концертом под землей. Ещё два выступления состоятся в камерном зале Йыхвиского дома концертов. Настоящим погружением в магию аккордеона обещает стать программа петербургского трио баянистов «Шарм». Концерт «Виртуозная музыка – оригиналы и аранжировки» запланирован на вечер субботы, 2 июня, в 19.00.
Публику разгорячат виртуозным исполнением произведений Моцарта, Штрауса и Бизе лауреаты международных конкурсов Артур Адршин, Аркадий Шкворов и Владимир Ступников (на фото).
Наряду с концертами под землей и над землей – с 1 по 3 июня – в рамках Летней школы пройдут мастер-классы, семинары и консультации музыкального терапевта. Занятия проведут Хенн Ребане, Александр Дмитриев (профессор Санкт-Петербургской консерватории), Елена Дмитриева (баян и аккордеон), Кирсти Педак (физиотерапевт, лектор ТЛУ).