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Аккордеон под землей: в ида-вируские шахты за музыкой

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Трио баянистов «Шарм», Санкт-Петербург

ФОТО: Erakogu

В Йыхви открывается Первый международный фестиваль исполнителей на аккордеоне и летняя школа. Хотите услышать аккордеон под землей? Вам туда!

Захватывающее музыкальное путешествие по шахтным проходам состоится в субботу, 2 июня в 14.30. Публику увлечет в лабиринты Эстонского музея шахт дуэт аккордеонистов-виртуозов Хенри Зибо (победитель телеконкурса «Звёзды классики 2014») и Микк Лангепроон. Такое возможно только в Ида-Вирумаа!

Эстонский музей-шахта станет одной из концертных площадок для Первого международного фестиваля аккордеонистов в Йыхви.

ФОТО: Eesti Kontsert

Фестиваль-летняя школа не ограничится уникальным концертом под землей. Ещё два выступления состоятся в камерном зале Йыхвиского дома концертов. Настоящим погружением в магию аккордеона обещает стать программа петербургского трио баянистов «Шарм». Концерт «Виртуозная музыка – оригиналы и аранжировки» запланирован на вечер субботы, 2 июня, в 19.00.

Публику разгорячат виртуозным исполнением произведений Моцарта, Штрауса и Бизе лауреаты международных конкурсов Артур Адршин, Аркадий Шкворов и Владимир Ступников (на фото).

Наряду с концертами под землей и над землей – с 1 по 3 июня – в рамках Летней школы пройдут мастер-классы, семинары и консультации музыкального терапевта. Занятия проведут Хенн Ребане, Александр Дмитриев (профессор Санкт-Петербургской консерватории), Елена Дмитриева (баян и аккордеон), Кирсти Педак (физиотерапевт, лектор ТЛУ).

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