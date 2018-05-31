Министр обороны Эстонии считает присутствие войск НАТО в Балтии важным фактором сдерживания

"Эффективное сдерживание обеспечивается доверием к нему. Его гарантирует стабильное присутствие союзников по НАТО в Балтийском море", - заявил он на встрече с командующим морской пехотой США генералом Робертом Неллером, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

На встрече были рассмотрены вопросы увеличения присутствия США в регионе Балтийского моря, летнего саммита НАТО и двустороннего оборонного сотрудничества.

Ю.Луйк отметил, что главными темами для Эстонии на предстоящем саммите НАТО станут планирование, быстрое реагирование и усиление в регионе Балтии военной мощи на море и в воздухе.

"Быстрое перемещение войск НАТО должно быть тщательно спланировано и отработано на учениях, чтобы части и снаряжение в нужный момент и в нужном количестве в таком месте, где они будут нужны больше всего", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, вклад в коллективную оборону и участие в военных миссиий являются четкими приоритетами Эстонии.

Луйк также сообщил, что Эстония придерживается соглашения о вкладе не менее 2 процентов Валового внутреннего продукта в развитие государственной обороны. "Глядя на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в мире, меньший вклад - не вариант", - считает он.