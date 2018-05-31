Чиновники не закрыли спортхолл, не существующий по документам

О начале проведения процедуры передачи в городскую собственность земли сообщили вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель отдела надзора из Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Эллен Уускюла, отвечая на депутатский запрос оппозиционной фракции «Наша Нарва» из Нарвского горсобрания. Запрос был направлен в горуправу после выхода в апреле в «Северном побережье» статьи про то, что нарвские дети занимаются спортом и физкультурой в спортхолле, никем не контролируемом на предмет безопасности.

Напомним, речь идет об ангаре площадью порядка 1500 квадратных метров, который в 2004 году Эстонский футбольный союз подарил Нарве в лице футбольного клуба «Нарва-Транс». Этот финского производства ангар уже был в использовании до отправки в Нарву. С ангаром в комплекте было подарено футбольное искусственное покрытие для поля. Ангар установили на краю стадиона «Калев» (ныне — «Калев-Фама»).

За 14 минувших лет официальным владельцем ангара не стал ни пользующийся им спортклуб, ни самоуправление. Между тем, ангар ветшает, металлоконструкции ржавеют, о пожаробезопасности там вообще никто всерьез не задумывался, однако повседневная эксплуатация все это время продолжается.

«После муниципализации земли Нарвская горуправа примет решение о дальнейшем управлении, использовании и распоряжении данной недвижимостью в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами местного самоуправления», — сказано среди прочего в ответе чиновников на депутатский запрос.

Последнее не устраивает политиков из «Нашей Нарвы», раскритиковавших полученный ответ.

— На вопрос, что будет далее с незаконным строением, нас знакомят с процессом муниципализации земли под ним. Нет ответа — будет ли дальше эксплуатироваться незаконное строение, какие шаги будет предпринимать отдел надзора для приведения ситуации в соответствии с законодательством? Ответа нет, — констатировал депутат Сергей Горлач.

Прочитав же ту часть ответа, что у работников департамента архитектуры и городского планирования «отсутствует обязательство планово контролировать находящиеся в городе строения», депутат Горлач сделал вывод, что руководители уходят от ответа: в должностных обязанностях специалистов департамента среди прочего значится контроль за строениями и строительствами на предмет соответствия требованиям.

— Можно сделать вывод, что отдел надзора не проверял законность строительства и эксплуатации данного строения на протяжении как минимум одиннадцати лет, — прокомментировал Горлач.

Между тем, свой вывод о безопасности данного сооружения оперативно сделали спасатели. Как сообщила «Северному побережью» руководитель по коммуникациям Идаского спасательного центра Евгения Парв, в апреле после выхода газетной статьи инспекторы сделали «контрольное посещение».

— По оценке наших инспекторов и по словам тренера, который сказал, что занимаются там не массово и не так уж и часто, и там не проводится соревнований, это сооружение не представляет какой-то опасности. Поэтому никакого производства не начато. Если бы там проводились соревнования и массовые мероприятия, то, конечно, это был бы иной разговор, — сообщила пресс-представитель.

Та же Парв в апреле сообщала, что, согласно Закону о пожарной безопасности, даже временное строение, в котором люди проводят какое-то время, должно отвечать определенному классу безопасности. Например, должны быть эвакуационное освещение и план эвакуации, два выхода, огнетушители и т.д. По крайней мере при первоначальном знакомстве со спортангаром всего этого не наблюдалось.