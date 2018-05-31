Фото: после экстремального кульбита - вверх тормашками на тротуаре

Сегодня около семи утра в Ярва-Яани водитель потерял управление над автомобилем, машина съехала с трассы, пролетела через канаву и приземлилась на крышу на тротуаре.
Как сообщает Järva Teataja, ДТП произошло на проблемном участке дороги, который расплавился из-за жары.
Вчера дорогу посыпали крупной щебенкой, но из-за этого она стала очень скользкой.
Добровольный спасатель Арто Саар из Ярва-Яани сообщил, что в момент ДТП на этом участке можно было ехать со скоростью 50 км/ч, но теперь скорость ограничена до 30 км/ч. По его словам, местами на дороге так скользко, словно там гололед.
Саар добавил, что и спасателям, прибывшим утром на место происшествия, пришлось ехать медленнее, чтобы не вылететь с дороги.
Несмотря на то, что машина приземлилась на тротуаре, к счастью, в утренний час там не было ни одного пешехода.
Все участники движения, которые сегодня будут проезжать участок с 93 по 95 км шоссе Тарту-Йыгева-Аравете должны быть очень осторожными, подчеркнул Саар.