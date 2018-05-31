чт, 31.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Оказывается, дома и квартиры с открытой планировкой более уязвимы при пожаре

Оказывается, дома и квартиры с открытой планировкой более уязвимы при пожаре

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожар. Иллюстративный снимок

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

По мнению экспертов, модные открытые планировки способствуют более быстрому распространению огня, чем в помещениях с отдельными комнатами, пишет Kodu.

Сегодня дома с открытой планировкой довольно популярны. Но это открытое пространство, по словам пожарных, в свою очередь предоставляет огню большие возможности. В большом открытом помещении он распространяется очень быстро.  

Пожарные рекомендуют вам проверить работу вашего дымового датчика, а также критически взглянуть на ваше жилище, чтобы определить, как быстро его может охватить пламя, советует housebeautiful.com.

Высокие потолки тоже способствуют быстрому распространению огня: в таких помещениях более интенсивный воздушный поток, что может стать серьезной помехой при борьбе с огнем в случае пожара. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ