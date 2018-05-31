Оказывается, дома и квартиры с открытой планировкой более уязвимы при пожаре

Сегодня дома с открытой планировкой довольно популярны. Но это открытое пространство, по словам пожарных, в свою очередь предоставляет огню большие возможности. В большом открытом помещении он распространяется очень быстро.

Пожарные рекомендуют вам проверить работу вашего дымового датчика, а также критически взглянуть на ваше жилище, чтобы определить, как быстро его может охватить пламя, советует housebeautiful.com.