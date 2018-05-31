Оказывается, дома и квартиры с открытой планировкой более уязвимы при пожаре

По мнению экспертов, модные открытые планировки способствуют более быстрому распространению огня, чем в помещениях с отдельными комнатами, пишет Kodu.
Сегодня дома с открытой планировкой довольно популярны. Но это открытое пространство, по словам пожарных, в свою очередь предоставляет огню большие возможности. В большом открытом помещении он распространяется очень быстро.
Пожарные рекомендуют вам проверить работу вашего дымового датчика, а также критически взглянуть на ваше жилище, чтобы определить, как быстро его может охватить пламя, советует housebeautiful.com.
Высокие потолки тоже способствуют быстрому распространению огня: в таких помещениях более интенсивный воздушный поток, что может стать серьезной помехой при борьбе с огнем в случае пожара.