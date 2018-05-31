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  • Разыскивается 48-летний мужчина, чья жизнь может находиться в опасности

Разыскивается 48-летний мужчина, чья жизнь может находиться в опасности

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Пропавший Тармо.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 48-летнего Тармо, который во вторник ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Во вторник, 29 мая, в первой половине дня проживающий в деревне Таганурга в волости Вильянди Тармо ушел из своего дома и пропал. С этого момента он не выходил на связь с родственниками, его мобильный телефон остался дома. Хотя ранее разыскиваемый уходил из дома на некоторое время, через несколько часов он сам возвращался, так долго, как сейчас, он еще не отсутствовал. По словам близких, жизнь Тармо может быть в опасности из-за его состояния здоровья, из-за чего они обратились за помощью в полицию.

Участковый полицейский Меэлис Ринк, занимающийся поиском пропавшего, рассказал, что полицейские пообщались с родственниками и знакомыми мужчины, проверили больницы и места жительства близких Тармо. Кроме того, поисковая команда вместе со служебными собаками прочесала местность вблизи дома пропавшего, но пока тщетно.

«Параллельно со сбором информации и активным общением с сообществом сегодня с помощью дрона мы осмотрим болото, находящиеся вблизи дома мужчины и обратим внимание на местность деревни Таганурга», - описал полицейский сегодняшние планы по поиску Тармо.

Также патрулям был передан словесный портрет мужчины на тот случай, если они заметят подходящего под описание человека во время работы.

Рост пропавшего - около 175 см, у него короткие темные волосы. Уходя из дома, Тармо был одет в синюю футболку и серые джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото мужчины, полиция просит звонить по номеру 112.

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