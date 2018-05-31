Разыскивается 48-летний мужчина, чья жизнь может находиться в опасности

Во вторник, 29 мая, в первой половине дня проживающий в деревне Таганурга в волости Вильянди Тармо ушел из своего дома и пропал. С этого момента он не выходил на связь с родственниками, его мобильный телефон остался дома. Хотя ранее разыскиваемый уходил из дома на некоторое время, через несколько часов он сам возвращался, так долго, как сейчас, он еще не отсутствовал. По словам близких, жизнь Тармо может быть в опасности из-за его состояния здоровья, из-за чего они обратились за помощью в полицию.