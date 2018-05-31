чт, 31.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • С милым рай и в шалаше? Смотрите, каково жить в американском сарае

С милым рай и в шалаше? Смотрите, каково жить в американском сарае

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: www.dwell.com

Почему бы не обойтись скромным летним домиком, а не размахиваться на дорогостоящие хоромы? Маленькая дачка, перестроенная из сарая, тоже может быть очень симпатичной, считает портал Kodu.

Американская пара Наташа Лойер и Брэтт Бэшоу пришли к выводу, что купить в Сиэттле дом им не по карману. Они приобрели в Вермонте земельный участок со стоящим на нем сараем для инструментов и превратили его в довольно уютный дом, рассказывается на портале об интерьере Dwell.

Сарайчик был весьма примитивным: ни воды, ни отопления, ни утепления - ничего необходимого для жизни. Требовалось приспособить его для жизни!

ФОТО: www.dwell.com

Близились холода, и следовало поторопиться. Так как до покупки земли пара жила в переделанном в дом автобусе, опыт экстремального строительства у них уже был. 

Первую зиму молодые люди провели без водопровода: воду брали из колодца, использовали биотуалет, а мылись в душевой тренажерного зала в соседнем городке. Сейчас ремонт продолжается. Запланировано много серьезной работы, но озеленением участка Наташа и Брэтт тоже займутся. 

ФОТО: www.dwell.com

Новоселы считают, что дом не обязательно должен быть стометровым: в нем просто должно быть хорошо и приятно жить. Подробности истории находятся ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ