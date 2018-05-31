Гражданство Анвельта заставляет государство проглотить свои слова

Чиновник МВД может быть убежден в гражданстве Анвельта по рождению, однако Департамент полиции и погранохраны по крайней мере в одном случае утверждал прямо противоположное. Это случай Игоря Муттика, о котором Postimees писал в прошлом году. «Я урожденный эстонец», - точно так же, как Анвельт, считает лондонский профессор.

Однако в прошлом августе департамент сообщил Муттику, что его бабушка Аделаида не была гражданкой Эстонии, поскольку в 1923 году вышла в Москве замуж за некого Генриха Муттика, также родившегося в Эстонии.

Брак бабушки Аделаиды и дедушки Генриха оказался препятствием на пути Муттика к эстонскому гражданству. Департамент указал, что вступивший в 1922 году в силу Закон о гражданстве гласит, что освобожденными от гражданства считаются гражданки Эстонии, вступившие в брак с иностранцем, если они в течение двух недель после заключения брака не сообщат, что хотят все-таки сохранить гражданство.

“Из свидетельства о браке Генриха Муттика и Аделаиды Кленнер следует, что после вступления в брак оба они были гражданами Советского Союза. Тем самым, даже если Аделаида Кленнер была гражданкой Эстонии, она все же могла утратить эстонское гражданство как лицо, вступившее в брак с гражданином иностранного государства”, - ответил департамент Игорю Муттику.

Толкуют по-разному

“Моим родителям дали ведь гражданство и нет ни одной отметки о том, чтобы потом его отобрали”, - утверждает профессор, который на сегодняшний день махнул на эстонское гражданство рукой.

Бабушка Анвельта тоже вышла замуж в другой стране за советского гражданина Яана Анвельта. “Алисе Левальд уехала из Эстонии в 1925 году, однако не утратила эстонского гражданства. Как и сегодня, Закон о гражданстве от 1922 года гласил, что эстонское гражданство утрачивается с освобождением от гражданства”, - сказала Месилане, не нашедшая в национальном архиве документа о том, чтобы бабушка Анвельта отказалась от эстонского гражданства. Этого оказалось достаточно, чтобы доказать гражданство по рождению у министра.

То есть трактовка истории чиновниками очень отличается, и это признает и сама Месилане, изменившая статус Анвельта. Чиновница утверждает, что анализировать документы, право и законы столетней давности сложно и применение их к сегодняшнему дню – крепкий орешек. Таким образом, никто на самом деле не готов дать голову на отсечение и за то, что Анвельт является гражданином по рождению. Нет и судебного прецедента по вопросу о том, утратила ли вышедшая замуж за иностранца эстонка гражданство или нет. Историки этот вопрос подробно не анализировали.

Изучавший историю кавказских эстонцев Андрес Ауле писал во вчерашней Postimees, что поэтому гражданство Анвельта является не примером личных нападок, а вопросом действия принципов правового государства.

Относительно случая Муттика Месилане считает, что государство должно обращаться со всеми своими людьми одинаково, однако она убеждена, что один только брак с иностранцем ранее не мешал потомкам получить гражданство по рождению.