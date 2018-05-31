Гражданство Анвельта заставляет государство проглотить свои слова

- Вопрос о гражданстве Анвельта встал в МВД после публикации Postimees
- Чиновники толкуют вопрос о гражданстве в пользу министра, но отказывают другим
- Необходимо решение законодателей
Казус министра внутренних дел Андреса Анвельта, оказавшегося в центре спора о гражданстве, наглядно демонстрирует, насколько проблематично для его чиновников истолкование истории, пишет Postimees.
Когда год назад Андрес Анвельт помог решить Ильме Кренстрем проблему с гражданством, он едва ли мог предположить, что через год и его собственное гражданство станет предметом общественной дискуссии.
В начале прошлого лета Postimees писал об Ильме Кренстрем, которую в конце 1990-х командировали в эстонское село в Абхазии преподавать эстонский язык и которая в 76 лет была вынуждена доказывать эстонскому государству, что у нее есть гражданство. Женщина получила российский загранпаспорт, чтобы достойно жить в сложном регионе и без проблем посещать своих живущих в Эстонии детей. Двойное гражданство в Эстонии запрещено, и Департамент полиции и погранохраны сообщил пожилой женщине, что для того, чтобы сохранить эстонский паспорт, необходимо отказаться от российского гражданства.
Поиск по инициативе чиновников
С этой проблемой бывший муж Кренстрем обратился в МВД и президентскую канцелярию, однако ответ прозвучал одинаково: поскольку Кренстрем получила гражданство по мужу, поделать с этим ничего нельзя.
После публикации статьи министр внутренних дел Анвельт ознакомился с казусом Кренстрем и частично благодаря ему учительнице на пару лет продлили эстонский паспорт, чтобы она могла продолжить преподавание в Абхазии.
Как утверждает в своем официальном ответе отдел по связям с общественностью МВД, что саги с гражданством Анвельта и Кренстрем пришлись примерно на одно и то же время, - чистая случайность, однако в этом можно усомниться.
Составляя ответ на запрос одного из членов Рийгикогу, сделанный относительно Кренстрем, прошлым летом Анвельт встречался с сотрудниками отдела политики гражданства. Вопрос задал реформист Ээрик-Нийлес Кроссь, и 16 июня прошлого года на него поступил ответ МВД.
На встрече с чиновниками, которые составляли ответ, зашла речь и о гражданстве самого Анвельта, которое он получил в 1992 году в порядке натурализации. Анвельт считал, что скорее является гражданином по рождению, и спросил, где он может узнать больше информации об этом. А чиновники, по их словам – по их собственной инициативе, приняли искать документы о семейной истории Анвельта в национальном архиве.
Чиновник по вопросам гражданства со стажем Койду Месилане, также участвовавшая в совещании, подчеркнула, что министр непосредственно не отдавал распоряжений на этот счет. “Не представляю, чтобы сегодня это было мыслимо, что министр приходит и отдает распоряжение рядовому чиновнику”, - сказала чиновница, делавшая запрос в национальный архив.
Поскольку в нем нет данных о том, что бабушка Анвельта по отцу Алисе Левальд отказывалась от эстонского гражданства, Месилане убеждена, что министр внутренних дел по бабушке и отцу является гражданином Эстонии по рождению. Поэтому в базу данных о гражданстве была внесена поправка, и Анвельт стал гражданином по рождению.
Эта поправка побудила историков Яака Валге и Андреса Ауле выступить со статьями по данному вопросу.
Чиновник МВД может быть убежден в гражданстве Анвельта по рождению, однако Департамент полиции и погранохраны по крайней мере в одном случае утверждал прямо противоположное. Это случай Игоря Муттика, о котором Postimees писал в прошлом году. «Я урожденный эстонец», - точно так же, как Анвельт, считает лондонский профессор.
Однако в прошлом августе департамент сообщил Муттику, что его бабушка Аделаида не была гражданкой Эстонии, поскольку в 1923 году вышла в Москве замуж за некого Генриха Муттика, также родившегося в Эстонии.
Брак бабушки Аделаиды и дедушки Генриха оказался препятствием на пути Муттика к эстонскому гражданству. Департамент указал, что вступивший в 1922 году в силу Закон о гражданстве гласит, что освобожденными от гражданства считаются гражданки Эстонии, вступившие в брак с иностранцем, если они в течение двух недель после заключения брака не сообщат, что хотят все-таки сохранить гражданство.
“Из свидетельства о браке Генриха Муттика и Аделаиды Кленнер следует, что после вступления в брак оба они были гражданами Советского Союза. Тем самым, даже если Аделаида Кленнер была гражданкой Эстонии, она все же могла утратить эстонское гражданство как лицо, вступившее в брак с гражданином иностранного государства”, - ответил департамент Игорю Муттику.
Толкуют по-разному
“Моим родителям дали ведь гражданство и нет ни одной отметки о том, чтобы потом его отобрали”, - утверждает профессор, который на сегодняшний день махнул на эстонское гражданство рукой.
Бабушка Анвельта тоже вышла замуж в другой стране за советского гражданина Яана Анвельта. “Алисе Левальд уехала из Эстонии в 1925 году, однако не утратила эстонского гражданства. Как и сегодня, Закон о гражданстве от 1922 года гласил, что эстонское гражданство утрачивается с освобождением от гражданства”, - сказала Месилане, не нашедшая в национальном архиве документа о том, чтобы бабушка Анвельта отказалась от эстонского гражданства. Этого оказалось достаточно, чтобы доказать гражданство по рождению у министра.
То есть трактовка истории чиновниками очень отличается, и это признает и сама Месилане, изменившая статус Анвельта. Чиновница утверждает, что анализировать документы, право и законы столетней давности сложно и применение их к сегодняшнему дню – крепкий орешек. Таким образом, никто на самом деле не готов дать голову на отсечение и за то, что Анвельт является гражданином по рождению. Нет и судебного прецедента по вопросу о том, утратила ли вышедшая замуж за иностранца эстонка гражданство или нет. Историки этот вопрос подробно не анализировали.
Изучавший историю кавказских эстонцев Андрес Ауле писал во вчерашней Postimees, что поэтому гражданство Анвельта является не примером личных нападок, а вопросом действия принципов правового государства.
Относительно случая Муттика Месилане считает, что государство должно обращаться со всеми своими людьми одинаково, однако она убеждена, что один только брак с иностранцем ранее не мешал потомкам получить гражданство по рождению.
Чтобы прекратить это неоднозначное истолкование, чиновники долго ждали ответа от законодателей, однако гражданство долгие годы было такой темой, которой политики предпочитали не касаться. Теперь же жертвой неразберихи может стать и политик, в сферу ответственности которого входит вся эта проблематика.