Попавшая под машину 14-летняя девочка скончалась в больнице

Трагическое ДТП произошло в 7.36 в прошлый четверг: на шоссе Сырве на пешеходном переходе у автобусной остановки сбили 14-летнюю девочку. По данным полиции, она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Škoda, за рулем которого был 56-летний мужчина.