Попавшая под машину 14-летняя девочка скончалась в больнице
31 мая 2018 г., 12:11
Жизнь 14-летней девочки, которая попала под машину в поселке Насва на Сааремаа в прошлый четверг, к сожалению, не удалось спасти, пишет Saarte Hääl.
«Сбитая на пешеходном переходе девочка вчера скончалась в больнице», - сообщила изданию пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андра Юндас.
Трагическое ДТП произошло в 7.36 в прошлый четверг: на шоссе Сырве на пешеходном переходе у автобусной остановки сбили 14-летнюю девочку. По данным полиции, она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Škoda, за рулем которого был 56-летний мужчина.
Пострадавшую с тяжелыми травмами привезли в Курессаарескую больницу, откуда ее затем доставили в Таллинн. К сожалению, жизнь девушки спасти не удалось.