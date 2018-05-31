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Попавшая под машину 14-летняя девочка скончалась в больнице

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Свеча. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Жизнь 14-летней девочки, которая попала под машину в поселке Насва на Сааремаа в прошлый четверг, к сожалению, не удалось спасти, пишет Saarte Hääl.

«Сбитая на пешеходном переходе девочка вчера скончалась в больнице», - сообщила изданию пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андра Юндас.

Трагическое ДТП произошло в 7.36 в прошлый четверг: на шоссе Сырве на пешеходном переходе у автобусной остановки сбили 14-летнюю девочку. По данным полиции, она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Škoda, за рулем которого был 56-летний мужчина.

Пострадавшую с тяжелыми травмами привезли в Курессаарескую больницу, откуда ее затем доставили в Таллинн. К сожалению, жизнь девушки спасти не удалось.

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