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Эксперты: туристы тратят меньше денег, если отдыхают не по системе все включено

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ФОТО: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP

Туристы на европейских пляжных курортах тратят меньше денег, если выбирают отдых по системе B&B, а не все включено. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Почтовой Службы Великобритании.

Эксперты Post Office Travel Money изучили 10 популярных курортов Европы и сравнили отдых по системам B&B (Bed and breakfast) и все включено. Первый вариант подразумевает только проживание и завтрак, второй — проживание, четырех или пятиразовое питание, напитки в баре, анимацию и др.

Британские специалисты выяснили, что на 9 из 10 курортах туристы, которые отправляются в отели B&B тратят на отдых меньше денег, даже с учетом посещения местных ресторанов, пишет turizm.ru.

Самая большая разница обнаружена в турецком Мармарисе. Отпуск по системе все включено на семью из четырех человек на 7 ночей здесь обходится в 2770 фунтов (около 3170). А проживание в отеле лишь с завтраками стоит 1560 фунтов (1790 евро). Разница получается существенная – около 77%. При этом специалисты подсчитали, что в неделю семья тратит на магазины и рестораны всего около 300 фунтов (344 евро).

Что касается других курортов, то в итальянском Сорренто туристы, отказавшиеся от все включено в пользу B&B, могут сэкономить 1060 фунтов стерлингов (1215 евро), на португальском курорте Агларве — 594 фунта (680 евро), в испанском Коста-дель-Соль 452 фунта (518 евро). На курортах Слима в Мальте, Пафос, Солнечный берег в Болгарии и Коста-Бланка в Испании гости на «олл инлюзиве» переплачивают от 10 до 18%, на Крите —  7%. Интересно, что на Майорке система все включено оказалась выгоднее на 7,7%.

Британцы также отметили, что отдых в отеле по системе все включено не означает, что вы не будете тратить деньги. Эксперты советуют интересоваться, что именно включено в пакет услуг еще до отправления на курорт.

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