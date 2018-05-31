Грушко: НАТО не удалось адаптироваться к новым условиям

"НАТО - это фактор, который нельзя игнорировать. Нравится нам или нет, но он влияет на многое. (...) И сегодня мы вынуждены констатировать, что НАТО так и не сумело адаптироваться к новым условиям безопасности. Ситуация в этой области изменилась коренным образом и требует соединения усилий, но генетический код НАТО, заложенный в 1949 году, берет верх", - приводит издание слова Грушко.

При этом замглавы МИД РФ добавил, что "альянс не интегрируется в широкие международные усилия с целью нейтрализации новых угроз и вызовов, а занимается отражением мифической угрозы с востока, которой нет".

"НАТО знает, как это делать: стряхнуть пыль со всех старых наставлений, восстановить два командования. Одно - по Атлантике - будет защищать коммуникации, которым якобы угрожает Россия. Кроме того, будут создавать "военный Шенген", для того чтобы перемещать силы и средства, сертифицировать мосты и так далее. Все это абсолютно никак не связано с реальными вызовами и угрозами. Но они знают, как противодействовать "большому врагу" с востока", - отметил Грушко.