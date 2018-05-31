Каким будет новый культурный центр, строящийся на месте кинотеатра "Кая" в Мустамяэ?

Всех заинтересованных жителей Мустамяэ приглашают завтра, 1 июня в 11 часов, прийти по адресу Вильде-теэ, 118 и стать участниками мероприятия по закладке краеугольного камня в фундамент будущего культурного центра.
«В Мустамяэ никогда не было культурного центра. Здание кинотеатра "Кая" было спроектировано и построено только как кинотеатр и начало использоваться как культурный центр только в последние годы. Поэтому и строительство культурного центра, и завтрашняя церемония закладки краеугольного камня - знаковые события для части города», - сказал старейшина района Лаури Лаатс. Состоится не только официальная церемония закладки в фундамент капсулы с памятными предметами и копией проекта здания, но и культурная программа.
Новый, современный культурный центр в Мустамяэ общей стоимостью 8,3 миллиона евро будет готов к весне 2019 года.
Это интересно
· Параметры здания: длина - 53,8 м, ширина - 30 м и высота - 18,5 м.
· Совокупная площадь всех этажей вместе с подвалом - 4000 м².
· В современном зрительном зале на 300 мест будут проходить театральные представления и концерты.
· Авторы проекта - Infragate Eesti и архитектурное бюро BOA.
· Авторы идеи - архитекторы Юрген Леппер, Анто Сави и Маргус Соонетс.