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  • Каким будет новый культурный центр, строящийся на месте кинотеатра "Кая" в Мустамяэ?

Каким будет новый культурный центр, строящийся на месте кинотеатра "Кая" в Мустамяэ?

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Так будет выглядеть новый культурный центр в Мустамяэ.

ФОТО: BOA

Всех заинтересованных жителей Мустамяэ приглашают завтра, 1 июня в 11 часов, прийти по адресу Вильде-теэ, 118 и стать участниками мероприятия по закладке краеугольного камня в фундамент будущего культурного центра. 

«В Мустамяэ никогда не было культурного центра. Здание кинотеатра "Кая" было спроектировано и построено только как кинотеатр и начало использоваться как культурный центр только в последние годы. Поэтому и строительство культурного центра, и завтрашняя церемония закладки краеугольного камня - знаковые события для части города», - сказал старейшина района Лаури Лаатс. Состоится не только официальная церемония закладки в фундамент капсулы с памятными предметами и копией проекта здания, но и культурная программа. 

Новый, современный культурный центр в Мустамяэ общей стоимостью 8,3 миллиона евро будет готов к весне 2019 года. 

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·         Параметры здания: длина - 53,8 м, ширина - 30 м и высота - 18,5 м.

·         Совокупная площадь всех этажей вместе с подвалом - 4000 м².

·         В современном зрительном зале на 300 мест будут проходить театральные представления и концерты. 

·         Авторы проекта - Infragate Eesti и архитектурное бюро BOA.

·         Авторы идеи - архитекторы Юрген Леппер, Анто Сави и Маргус Соонетс.

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