Каким будет новый культурный центр, строящийся на месте кинотеатра "Кая" в Мустамяэ?

«В Мустамяэ никогда не было культурного центра. Здание кинотеатра "Кая" было спроектировано и построено только как кинотеатр и начало использоваться как культурный центр только в последние годы. Поэтому и строительство культурного центра, и завтрашняя церемония закладки краеугольного камня - знаковые события для части города», - сказал старейшина района Лаури Лаатс. Состоится не только официальная церемония закладки в фундамент капсулы с памятными предметами и копией проекта здания, но и культурная программа.