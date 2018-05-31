Фото и видео: Лавров встретился с Ким Чен Ыном - тот поинтересовался здоровьем товарища Путина

Российский министр, посетивший КНДР впервые с 2009 года, отметил, что Пхеньян хорошеет. Ким Чен Ын подчеркнул, что российская делегация прибыла сейчас в особое время, когда ситуация на Корейском полуострове стремительно меняется к лучшему, проходят важные переговоры, передает NEWSru.