чт, 31.05.2018
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  • Фото и видео: Лавров встретился с Ким Чен Ыном - тот поинтересовался здоровьем товарища Путина

Фото и видео: Лавров встретился с Ким Чен Ыном - тот поинтересовался здоровьем товарища Путина

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Главы МИД РФ Сергей Лавров, который прибыл в Пхеньян для переговоров с руководством КНДР, встретился с лидером республики Ким Чен Ыном.

Российский министр, посетивший КНДР впервые с 2009 года, отметил, что Пхеньян хорошеет. Ким Чен Ын подчеркнул, что российская делегация прибыла сейчас в особое время, когда ситуация на Корейском полуострове стремительно меняется к лучшему, проходят важные переговоры, передает NEWSru.

Северокорейский лидер при этом приветствовал позицию правительства Владимира Путина, которое противостоит доминированию США. Пхеньян, по словам Ким Чен Ына, готов Москву в этом поддержать, углубляя взаимное сотрудничество двух стран.

«Как здоровье товарища Путина?» - поинтересовался Ким Чен Ын. «Здоровье прекрасное», - ответил Лавров.

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