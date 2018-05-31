Украинский депутат объяснил смысл инсценировки убийства Бабченко

"Была задача сделать инсценировку убийства Аркадия Бабченко для того, чтобы выйти на связь организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории России, и зафиксировать это методами технического контроля. Что касается самого метода инсценирования убийства, - этот метод стар как мир", - рассказал он.

Доказать вину организатора

По словам Геращенко, инсценировка нужна была и для того, чтобы доказать в суде вину организатора, а для этого было нужно задокументировать факт отчетности организатора перед заказчиками о проделанной им работе.​ "Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло", сказал Геращенко.

Вечером 29 мая спецслужбы Украины сообщили о том, что в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Однако уже на следующий день глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что "убийство" на самом деле было инсценировкой и спецоперацией украинских спецслужб, а сам Бабченко жив.