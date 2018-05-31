Астролог Игорь Манг дал показания полиции

Напомним, 9 мая в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ЭТВ вышел сюжет, в котором несколько женщин обвинили Игоря Манга в сексуальных домогательствах, позднее в ту же редакцию обратились свыше 50 женщин, заявивших, что они также стали жертвами астролога.