Астролог Игорь Манг дал показания полиции
31 мая 2018 г., 13:07
Подозреваемый в сексуальных домогательствах к женщинам астролог Игорь Манг дал показания полиции, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава.
«В данный момент полиция продолжает производство», - сказала Аава.
Напомним, 9 мая в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ЭТВ вышел сюжет, в котором несколько женщин обвинили Игоря Манга в сексуальных домогательствах, позднее в ту же редакцию обратились свыше 50 женщин, заявивших, что они также стали жертвами астролога.
Одна из женщин обратилась с заявлением в полицию, на основании чего и было возбуждено дело о проступке.
Сам Манг категорически отрицает обвинения в свой адрес.