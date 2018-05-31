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Астролог Игорь Манг дал показания полиции

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Игорь Манг.

ФОТО: Elu24

Подозреваемый в сексуальных домогательствах к женщинам астролог Игорь Манг дал показания полиции, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Марие Аава.

 «В данный момент полиция продолжает производство», - сказала Аава.

Напомним, 9 мая в эфире передачи «Очевидец» на телеканале ЭТВ вышел сюжет, в котором несколько женщин обвинили Игоря Манга в сексуальных домогательствах, позднее в ту же редакцию обратились свыше 50 женщин, заявивших, что они также стали жертвами астролога.

Одна из женщин обратилась с заявлением в полицию, на основании чего и было возбуждено дело о проступке.

Сам Манг категорически отрицает обвинения в свой адрес.  

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