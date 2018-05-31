Все для людей: в таллиннском торговом центре туалет для инвалидов заперт на ключ

По словам пресс-секретаря Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда, в Эстонии действует рыночная экономика, частью которой является свобода цен. «Исходя из этого, каждый торговец вправе сам устанавливать цены на те услуги, на которые он считает нужным. У Департамента защиты прав потребителей отсутствует право вмешиваться в формирование цен», - сказала Калда.

Rus.Postimees попытался связаться с управляющим торговым центром Magistral, чтобы узнать, по какой причине туалет для людей с ограниченными возможностями является платным. Однако на письма и звонки управляющий не отвечал.

Как оказалось, проблема с туалетами для людей с ограниченными возможностями существует не только в торговом центре Magistral. В редакцию Rus.Postimees также обратился Алексей, который рассказал о проблеме в таллиннском торговом центре Idakeskus.

По словам Алексея, в ходе проведенного в прошлом году добровольцами нарвской организации Planet 27 эксперимента стало известно, что дверь туалета для людей с ограниченными возможностями заперта, а информационная табличка с контактным телефоном, по которому можно позвонить и попросить открыть туалет, отсутствовала.

«После того, как общими усилиями удалось найти охранника центра и все же открыть туалет, увиденное неприятно удивило добровольцев. В туалете стояла машина для мытья пола, которая оказалась непреодолимым препятствием для человека с ограниченными возможностями», - рассказывает Алексей.

Получается, человек с ограниченными возможностями вынужден искать по всему торговому центру охранника, который откроет дверь туалета, а после все равно воздержаться от его использования из-за машины для мытья полов, которая полностью ограничивает доступ к туалету.

Добровольцы организации были недовольны результатами эксперимента и немедленно обратились к руководству торгового центра Idakeskus с просьбой решить проблему. «Руководство торгового центра извинилось и заверило, что в ближайшее время будут приняты необходимые меры», - говорит Алексей.

Однако спустя год оказалось, что обещания так и остались обещаниями. По словам Алексея, дверь в туалет действительно теперь не заперта на ключ, однако машина для мытья пола так и осталась стоять на своем прежнем месте.

«Руководство торгового центра вновь пообещало убрать эту машину, но что-то мне подсказывает, что ждать придется не один год», - говорит Алексей.