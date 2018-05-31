Нестор: пресса устроила Анвельту публичную казнь

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор (СДПЭ) заметил в посте на Фейсбуке, что пресса устроила его коллеге, министру внутренних дел Андресу Анвельту публичную казнь.
“Знаете что. Я по характеру всегда на стороне слабого, ничего не поделаешь. И особенно, когда пресса устраивает такую публичную казнь. Причем это происходит таким образом, что говорится как бы обо всем, но все-таки чего-то не разъясняют. И это нечестно!” – значилось в посте спикера Рийгикогу.
Нестор задается вопросом, почему те, кто придирался к гражданству министра внутренних дел, не удосужились объяснить читателю, что означает получение гражданства в порядке натурализации, и все ли читатели это знают.
Напомним, Андрес Анвельт получил гражданство в порядке натурализации в 1992 году, а вопрос о его гражданстве встал тогда, когда Postimees прошлым летом рассказал о случае эстонской учительницы из Абхазии, которой угрожало остаться без эстонского паспорта.
Министр считал, что получил гражданство по рождению, и спросил, где он мог бы получить эту информацию. На это чиновники стали искать документы в национальном архиве.
Поскольку в национальном архиве нет данных о том, что бабушка Анвельта по отцу отказалась от эстонского гражданства, чиновники сделали вывод, что у министра есть гражданство по рождению, и внесли соответствующую поправку в базу данных. Это вызвало недоумение историков Яака Валге и Андреса Ауле, выступивших со статьями на эту тему.