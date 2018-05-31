Нестор: пресса устроила Анвельту публичную казнь

“Знаете что. Я по характеру всегда на стороне слабого, ничего не поделаешь. И особенно, когда пресса устраивает такую публичную казнь. Причем это происходит таким образом, что говорится как бы обо всем, но все-таки чего-то не разъясняют. И это нечестно!” – значилось в посте спикера Рийгикогу.

Нестор задается вопросом, почему те, кто придирался к гражданству министра внутренних дел, не удосужились объяснить читателю, что означает получение гражданства в порядке натурализации, и все ли читатели это знают.

Напомним, Андрес Анвельт получил гражданство в порядке натурализации в 1992 году, а вопрос о его гражданстве встал тогда, когда Postimees прошлым летом рассказал о случае эстонской учительницы из Абхазии, которой угрожало остаться без эстонского паспорта.

Министр считал, что получил гражданство по рождению, и спросил, где он мог бы получить эту информацию. На это чиновники стали искать документы в национальном архиве.