Бывший чиновник МИД США: Москва испытывает страх перед внедрением западных идей и ценностей

«Из всех вызовов безопасности, которые повергли мир в смятение, крупнейшим, по всей видимости, является Россия, - сказал Вершбоу, выступая в четверг в актовом зале Тартуского университета. - Взаимоотношения Запада и России начали ухудшаться еще до конфликта на Украине, но и до него мы считали Россию сложным партнером. На сегодня Россия больше не заинтересована в развитии партнерства».

По оценке бывшего чиновника МИД США, отношения России и Запада на долгое время останутся сложными. «Мы должны готовиться к длительному периоду стратегической борьбы с Россией», - отметил он.

«Должны ли мы вести дела с Россией? Я бы сказал, что таких дел, которые с ней можно было бы вести, у нас с ней особенно нет, - сказал бывший заместитель руководителя НАТО. - Сегодня мы стоим лицом к лицу с Россией, которая требует вернуть ей статус крупной силы и определяет себя эксклюзивно чуть ли не через противостояние с Западом».

По оценке Вершбору, Россия опасается внедрения западных идей и ценностей, способных заразить российское общество. «Путин решил разрушить любую альтернативу западного толка, которая могла бы проявиться в ближайшем к России соседстве», - сказал Вершбоу.

Частично стратегия Запада должна быть построена на усилении обороны и сдерживания, однако сложнее вопрос в том, как сдерживать атаки России внутри самих западных стран, продолжил Вершбоу. «Мы должны усиливать свой оборонный потенциал в кибер-пространстве, в политике, в сфере информации», - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном уходе Путина с поста лидера России, Вершбоу сказал, что, скорее всего, Путин планирует взять в свои руки управлением процессом передачи власти преемнику и выбрать его из среды силовых структур, либо молодого поколения технократов.