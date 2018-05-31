Фото: Xiaomi представила Mi Band 3 и клон iPhone X

Смартфон Mi8 получил 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом в верхней части как у iPhone X. Он получил разрешение 2248х1080 пикселей с соотношением сторон 18,7:9. По словам производителя, экран занимает 88,5 процента фронтальной панели. Также была показана специальная версия смартфона — Explorer Edition — со сканером отпечатков пальцев под экраном и сканером 3D-формы лица. Обычная версия имеет простой сканер лица с инфракрасной подсветкой, а дактилоскопический сенсор расположен на задней стенке.

Аппарат имеет двойную основную камеру с разрешением каждого сенсора 12 мегапикселей и оптической стабилизацией. Согласно рейтингу DxOMark, Xiaomi Mi8 делает снимки лучше, чем iPhone X и Google Pixel 2. Mi8 создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 и в синтетических тестах выдает 301 тысячу баллов, что является лучшим показателем на текущий момент.

Продажи Mi8 начнутся в Китае в начале июня по цене 2,7 тысячи юаней (около 365 евро) за версию 64 гигабайтами встроенной памяти. Версии на 128 и 256 гигабайт будут стоить три тысячи юаней (400 евро) и 3,3 тысячи юаней (440 евро) соответственно. Explorer Edition с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 3,7 тысячи юаней (498 евро). В продаже также появится Mi8 SE с 5,8-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 710 за 2 тысячи юаней (270 евро), пишет lenta.ru.