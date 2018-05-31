Большие синяки и неприятные воспоминания: как получить сотрясение мозга в общественном транспорте

«Не говоря уже о шоке и испуге, я получила большие синяки (позднее выяснилось, что меня коснулось и сотрясение мозга), но другим не повезло еще больше, была и кровь - у одного парня разбита голова, у другого - нос», - рассказала о произошедшем пострадавшая.

Больше всего ее удивили действия водителя автобуса. «Неужели у Rīgas satiksme нет инструкции, как должен в таком случае действовать шофер, потому что ответственность на себя взяли пассажиры - они успокаивали друг друга и позвонили как в скорую, так и в полицию?" - негодует пострадавшая.

«Все, что я услышала от водителя, - это сочное выражение на русском языке», - отметила женщина.

«Действительно ли в этой ситуации водитель не должен был взять на себя ответственность за ситуацию, рассказать, что происходит, что он делает, да самое меньше - извиниться перед пострадавшими людьми?» - жаждет комментариев от Rīgas satiksme пострадавшая.

Как пояснила руководитель отдела по общественным отношениям Rīgas satiksme Байба Барташевича, бывают ситуации, когда водителю на маршруте приходится резко тормозить, так как перед транспортным средством может выскочить ребенок, резко может дать по тормозам другой участник движения, может произойти и иная непредвиденная ситуация.

«В таких случаях у водителя нет времени предупредить пассажиров об экстренном торможении, так как нужно действовать молниеносно, как это и было в данном случае, когда выехал велосипедист», - указала Барташевича. По ее словам, во время проверки конкретного случая выяснилось, что соответственно описанию должности водитель сообщил о факте происшествия диспетчеру, который вызвал неотложную медицинскую помощь и полицию, кроме того, зарезервирована видеозапись, которую в случае необходимости предоставят полиции.

«Конечно, недопустимо, чтобы водитель ругался матом, по этому факту с ним будет проведен разговор», - отметила Барташевича.