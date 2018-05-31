ФОТО: Digitark

В последнее время время мы все чаще пользуемся устройствами, которые следят за тем, чтобы мы не засиживались на месте, больше двигались, правильно тренировались и качественно спали. На наших запястьях можно увидеть самые разнообразные аппараты – начиная с фитнес-трекеров и заканчивая спортивными часами, которые нужны серьезным спортсменам, утверждает автор техноблога Digitark.

Одни пользователи предпочитают простые шагомеры, а другие хотят иметь интеллектуальное устройство, которое общается с телефоном или даже способно заменить его. Поскольку ассортимент велик и возможности устройств изрядно различаются, давайте рассмотрим подробнее, в чем разница между фитнес-трекером, спортивными и смарт-часами.

Фитнес-трекеры

Фитнес-трекеры – самые недорогие устройства этой группы. Их основной задачей является измерение активности своего пользователя в течение дня и, в некоторых случаях, качества его ночного сна.

Фитнес-трекер - самое доступное устройство ФОТО: Интернет-маг

Пока устройство на вас, активность измеряется постоянно: подсчитываются все пройденные шаги и потраченные калории. Иногда пользователь получает еще и напоминание, когда слишком уж долго сидит или вообще стал вести пассивный образ жизни.

У фитнес-трекера может быть экран, на котором видно время и количество шагов, но его может и не быть. Как правило, фитнес-трекер может общаться с телефоном пользователя при помощи Ant+ или Bluetooth, а это означает, что посмотреть собранные данные и настроить параметры нужных задач можно в приложении телефона. Самые продвинутые устройства показывают еще и время, и выводят уведомления о сообщениях, поступивших на телефон. В некоторых случаях фитнес-трекер снабжен пульсомером, который измеряет пульс.

Фитнес-трекер можно приобрести относительно недорого. Другим их преимуществом является продолжительное время работы аккумулятора или батареек, оно может варьироваться от недели до года. Так что фитнес-трекеры – это идеальные спутники так называемых рядовых пользователей, которые хотят подсчитать количество шагов и расход калорий за день. Поэтому фитнес-трекеры и получили такое широкое распространение – благодаря своей простоте и доступной цене.

На что обратить внимание при покупке?

Выбрать ли модель с экраном или без? Является ли устройство водонепроницаемым? Совместимо ли оно с телефоном? Так как предполагается, что вы будете носить устройство постоянно, конечно, важны его размер, цвет и дизайн.

Спортивные часы

В отличии от незамысловатых фитнес-трекеров, спортивные часы созданы специально для занятий спортом. Разумеется, они тоже способны подсчитывать шаги и калории, но все же они предназначены для тренировок, в том числе для контроля за тем, как ведет себя тело в процессе тренировки.

Спортивные часы синхронизируются с телефоном ФОТО: Интернет-магазин Telia