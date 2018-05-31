Tallinna Vesi выплатит более семи миллионов евро дивидендов
31 мая 2018 г., 13:40
Акционерное общество Tallinna Vesi в этом году выплатит 7,2 млн евро в качестве дивидендов со своей прошлогодней прибыли в том же размере.
Владельцам А-акций выплатят дивиденды в размере 0,36 евро за акцию, а владельцам Б-акций в размере 600 евро за акцию, говорится в утвержденном в четверг, 31 мая, решении общего собрания акционеров, пишет rus.err.ee.
Дивиденды будут выплачены 26 июня, а список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будут утвержден к 14 июня.
Акционеры также отозвали из совета Talllinna Vesi отца премьер-министра Юри Ратаса Рейна Ратаса, которого в составе надзорного органа заменит финансовый директор Таллинна Катрин Кендра.