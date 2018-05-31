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Tallinna Vesi выплатит более семи миллионов евро дивидендов

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ФОТО: Jaanus Lensment

Акционерное общество Tallinna Vesi в этом году выплатит 7,2 млн евро в качестве дивидендов со своей прошлогодней прибыли в том же размере.

Владельцам А-акций выплатят дивиденды в размере 0,36 евро за акцию, а владельцам Б-акций в размере 600 евро за акцию, говорится в утвержденном в четверг, 31 мая, решении общего собрания акционеров, пишет rus.err.ee.

Дивиденды будут выплачены 26 июня, а список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будут утвержден к 14 июня.

Акционеры также отозвали из совета Talllinna Vesi отца премьер-министра Юри Ратаса Рейна Ратаса, которого в составе надзорного органа заменит финансовый директор Таллинна Катрин Кендра.

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