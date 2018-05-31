Поможем: 14-летний Влас нуждается в крайне важной операции

По словам члена правления благотворительной организации Naerata Ometi Хейки Лутшана, к ним обратилась семья с просьбой помочь собрать средства на проведение глазной операции для 14-летнего сына, в Эстонии такое лечение, к сожалению, не проводится. «Зрительный нерв получил повреждение в ходе родов, но лечение в Эстонии не дало результатов, и с годами проблема только усугубилась», - говорит Лутшан. На данный момент зрение мальчика ухудшилось, и из-за отмирания глазных мышц проблема охватила и второй глаз.

Влас. ФОТО: MTÜ Naerata Ometi

Поскольку в Эстонии необходимые для Власа обследования и операция не осуществляются, от местных клиник не приходится ждать помощи, то родители мальчика с новой надеждой обратились в находящуюся в Москве клинику «Ясный взор». По словам профессора этого медицинского учреждения, мальчику можно провести необходимую операцию и восстановить зрение.

НКО Naerata Ometi обращается за поддержкой к простым людям и предприятиям, чтобы собрать необходимые для Власа средства и провести крайне важные обследования и операцию в Москве, восстановив мальчику зрение. Сумма, которую требуется собрать за счет пожертвований, составляет 10 000 евро.

«Мы очень надеемся, что у нас получится с помощью добрых людей собрать необходимые для операции средства. Это позволит мальчику жить полноценной жизнью», - сказал Лутшан.

Пожертвование на операцию Власу можно сделать банковским переводом:

Danske Bank

EE053300332132960003

BIC/Swift: FOREEE2X

Swedbank

EE672200221046387155

BIC/Swift: HABAEE2X

SEB

EE101010220101993019

BIC/Swift: EEUHEE2X

LHV

EE167700771002598797

BIC/Swift: LHVBEE22

Получатель: Naerata Ometi MTÜ

Пояснение: Vlasi toetuseks

Пожертвование по SMS:

SMS на номер 13013 с текстом Naerata vlas пожертвуешь 1,6 евро

SMS на номер 13017 с текстом Naerata vlas пожертвуешь 3,2 евро