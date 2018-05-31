Поможем: 14-летний Влас нуждается в крайне важной операции

Некоммерческое объединение Naerata Ometi призывает помочь Власу, который очень нуждается в лечении поврежденного зрительного нерва, проведении обследований и операций по его восстановлению. Все это можно осуществить в московской клинике.
По словам члена правления благотворительной организации Naerata Ometi Хейки Лутшана, к ним обратилась семья с просьбой помочь собрать средства на проведение глазной операции для 14-летнего сына, в Эстонии такое лечение, к сожалению, не проводится. «Зрительный нерв получил повреждение в ходе родов, но лечение в Эстонии не дало результатов, и с годами проблема только усугубилась», - говорит Лутшан. На данный момент зрение мальчика ухудшилось, и из-за отмирания глазных мышц проблема охватила и второй глаз.
Поскольку в Эстонии необходимые для Власа обследования и операция не осуществляются, от местных клиник не приходится ждать помощи, то родители мальчика с новой надеждой обратились в находящуюся в Москве клинику «Ясный взор». По словам профессора этого медицинского учреждения, мальчику можно провести необходимую операцию и восстановить зрение.
НКО Naerata Ometi обращается за поддержкой к простым людям и предприятиям, чтобы собрать необходимые для Власа средства и провести крайне важные обследования и операцию в Москве, восстановив мальчику зрение. Сумма, которую требуется собрать за счет пожертвований, составляет 10 000 евро.
«Мы очень надеемся, что у нас получится с помощью добрых людей собрать необходимые для операции средства. Это позволит мальчику жить полноценной жизнью», - сказал Лутшан.
Пожертвование на операцию Власу можно сделать банковским переводом:
Danske Bank
EE053300332132960003
BIC/Swift: FOREEE2X
Swedbank
EE672200221046387155
BIC/Swift: HABAEE2X
SEB
EE101010220101993019
BIC/Swift: EEUHEE2X
LHV
EE167700771002598797
BIC/Swift: LHVBEE22
Получатель: Naerata Ometi MTÜ
Пояснение: Vlasi toetuseks
Пожертвование по SMS:
SMS на номер 13013 с текстом Naerata vlas пожертвуешь 1,6 евро
SMS на номер 13017 с текстом Naerata vlas пожертвуешь 3,2 евро
НКО Naerata Ometi функционирует с 2009 года и помогает нуждающимся семьям Эстонии, детям с особыми потребностями и другим людям, которых государство не поддерживает в должной степени.