Особняк в пригороде Вашингтона, в котором жила Жаклин Кеннеди, наконец продан

Прежние владельцы поместья под названием Merrywood Стив и Джин Кейс выставили его на продажу еще летом 2017 года за 49,5 миллиона долларов. Таким образом, за год стоимость упала больше, чем на 10%.

Стив Кейс является основателем медийного конгломерата AOL и директором компании Revolution LLC, работающей с венчурным капиталом. Его жена Джин возглавляет организацию Case Foundation и председательствует в Национальном географическом обществе. Супруги купили этот исторический особняк в 2005 году за 24,5 млн долларов, сообщает The Wall Street Journal. Но в последнее время они много путешествуют и поэтому решили продать дом, так как больше в нем не нуждаются.

ФОТО: скриншот с сайта wsj.com

Это поместье было построено примерно в 1919 году, в нем девять спален, одиннадцать ванных комнат, закрытый и открытый бассейны, теннисный корт, крытый павильон с кухней, спортзалом и раздевалками, а также гараж на четыре автомобиля.

ФОТО: скриншот с сайта wsj.com

Дом расположен на участке земли площадью 2,3 га на берегу реки Потомак, общая площадь помещений достигает 2,137 тыс. кв. м.

ФОТО: скриншот с сайта wsj.com

Будущая первая леди США и одна из самых популярных женщин своего времени Жаклин Кеннеди (Бувье) переехала в этот дом в 13-летнем возрасте, когда ее мать вышла замуж за наследника американской нефтяной компании Standard Oil Хью Д. Очинклосса.

Покупатель особняка Merrywood - правительство Саудовской Аравии. Он будет использоваться для размещения официальных делегаций Саудовской Аравии во время визитов и поездок в США.