Страшная находка в Помпеях: бежавший от извержения был настигнут огромным камнем

Извержение Везувия, произошедшее в 79 году нашей эры, привело к гибели тысяч жителей города, которые остались погребены под многометровой толщей пепла.

Найденный скелет принадлежит мужчине, выжившему при первоначальном взрыве вулкана и пытавшемуся бежать из обреченного города.

Судя по останкам, ему было трудно бежать из-за поврежденной ноги, а затем его настиг огромный каменный брус, поднятый в воздух газами, вырывавшимися из жерла вулкана.

По словам археологов, его нога, по всей видимости, была поражена инфекцией, из-за которой ему было крайне тяжело ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать.

Большинство жителей Помпей были убиты не вязкой лавой, медленно вытекающей из недр вулкана, а так называемым пирокластическим потоком - смесью разогретых вулканических газов, пепла и камней.

Anthropologist Valeria Amoretti works with a brush on a skeleton of a victim of the eruption of Mt. Vesuvius in A.D. 79, which destroyed the ancient town of Pompeii, at Pompeii' archeological site, near Naples, on Tuesday, May 29, 2018. The skeleton was found during recent excavations and is believed to be of a 35-year-old man with a limp who was hit by a pyroclastic cloud during the eruption. (Ciro Fusco/ANSA via AP) ФОТО: Ciro Fusco / AP

Удушливое облако поднялось над городом, убивая его жителей, где бы они ни пытались укрыться, и на многие столетия "похоронив" их под толстым слоем пепла в тех позах, в которых их и настигла смерть.

Археологи считают, что именно из-за этого облака и оказалась возможной такая находка.

Мужчина, в возрасте, как полагают, около 30 лет, был найден на первом этаже здания поверх слоя мелких камней, принесенных смертоносным облаком.

Огромный каменный брусок, обрушившийся на жертву, был поднят в воздух вулканическими газами. Эксперты считают, что этим камнем был дверной косяк. Он обрушился на верхнюю часть туловища в районе шеи и, вероятней всего, отсек мужчине голову.

Археолог Массимо Осанна называет скелет исключительной находкой.

Кроме эмоционального эффекта подобные открытия они позволяют археологам лучше изучить жителей города, и даже то, как именно они пытались спастись от извержения Везувия.