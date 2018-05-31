Популярные у туристов европейские города и курортные острова повсеместно ограничивают краткосрочную аренду квартир и домов через такие сервисы бронирования, как Airbnb, HomeAway и им подобные. Россияне, решившие отправиться этим летом за границу, уже не смогут с легкостью снять жилье через онлайн-сервисы, пишет NEWSru.
О планах полностью запретить бронирование квартир и комнат через Airbnb заявил Амстердам. На данный момент владельцы жилья в городе имеют право сдавать его в аренду через не более 60 дней в году. Но с января 2019 года количество разрешенных дней сдачи в аренду снижено до 30. А с начала 2018 года уже действует правило, обязывающее владельцев квартир, сдающих их через Airbnb, регистрироваться в муниципалитете. Нарушители штрафуются на сумму в шесть тысяч евро, сообщало местное издание NL Times.
Кроме того, в рамках борьбы с массовым туризмом в Амстердаме хотят увеличить до 7% налог для туристов на территории всего города (вместо нынешних 6% в центральных районах и 4% - на окраинах). Из-за туристов стоимость квартир в столице Нидерландов в 2018 году выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. Город страдает от излишнего количества туристов - в этом году там ожидают 18 млн иностранных гостей, что на 20% больше, чем два года назад. От подобных ограничительных мер туризм пострадает очень серьезно, так как в Амстердаме существует дефицит мест размещения. В высокий сезон большинство гостиниц занято за несколько недель. Заселиться в отель без брони практически невозможно, в наличии остаются только самые дорогие варианты.
В Берлине действует закон об использовании жилых помещений не по назначению, который запрещает жителям без специального разрешения сдавать квартиры через интернет-сервисы типа Airbnb. За нарушение на арендодателей накладывается штраф в размере 100 000 евро. А интернет-ресурсы, на которых размещаются такие объявления, обязаны сообщать соответствующим органам о нарушителях. Единственное исключения - владелец жилой недвижимости может сдать до 50% помещений, если сам живет на этой же жилплощади.
В Париже с ноября 2017 года сдавать посуточно квартиры и дома можно не более чем на 120 дней в году. И сдать в аренду можно только при получении в налоговой службе официального регистрационного номера недвижимости. Власти столице Франции уже подали в суд иск против Airbnb за размещение объявлений о сдаче квартир, не имеющих таких официальных регистрационных номеров. Сервис требуют оштрафовать на сумму до 5000 евро за каждый день неисполнения предписания.
На улицах Венеции этой весной прошли акции протеста местных жителей, которые требовали от властей ограничить неконтролируемый поток туристов в этот город. Ежегодно город на воде с населением около 300 тысяч человек принимает около 30 млн туристов. Власти уже приняли решение установить численные ограничения для туристов. В городе появились турникеты для контроля людских потоков, а также были созданы специальные маршруты для туристов, желающих посетить площадь Сан-Марко и мост Риальто. Венеция, Флоренция и Рим пытаются ввести ограничительные меры и на нелегальную краткосрочную аренду жилья через Airbnb, которая лишает города налоговых поступлений и из-за которой растет стоимость долгосрочной аренды и снижается количество доступного жилья для местных жителей.
В столице Дании Копенгагене Airbnb обязали передавать фискальным органам данные о своих клиентах, сдающих жилье. Кроме того, страна объявила об ограничении срока краткосрочной аренды квартир - не более 70 суток в год.
В швейцарской столице Берне введено ограничение на покупку и перестройку вторичного жилья для последующей сдачи в аренду через онлайн-сервисы бронирования. Основная цель этих ограничений - сократить количество туристов.
В Барселоне администрация города летом 2017 года оштрафовала Airbnb на рекордную сумму - 600 тысяч евро - за незаконную рекламу туристического жилья, так как владельцы сдаваемой в аренду недвижимости не имели соответствующих лицензий. Вскоре Airbnb сняла с сайта более 2500 рекламных объявлений по аренде туристического жилья в Барселоне. Начиная с 2012 года правительство Каталонии получило в виде штрафов от онлайн-агрегаторов и владельцев недвижимости, нарушающих правила сдачи квартир, более четырех евро.
В марте 2018 года налоговые органы решили взять под контроль деятельность физических лиц по сдаче недвижимости в наем через онлайн-площадки по всей Испании. С июля этого года Минфинансов страны обязал все интернет-платформы по аренде жилья для туристов, такие как Airbnb, HomeAway, Wimdu или Niumba, предоставлять в Налоговое агентство информацию о собственниках сдаваемого в аренду жилья и о съемщиках. Это обязаны делать все лица и организации, которые предоставляют посреднические услуги между арендодателями и съемщиками. В отчетах должны быть указаны кадастровый номер объекта недвижимости, количество дней, в течение которых он сдавался в туристическую аренду, и сумма, вырученная за указанный период.
7 мая 2018 года региональное правительство Валенсии приняло поправки к новому Закону о туризме, согласно которому запрещается сдача в аренду туристам всех квартир, кроме расположенных на первом и втором этажах многоквартирных домов. Также владельцам любых зданий, в которых жилые помещения используются исключительно для сдачи в аренду, теперь потребуется специальная лицензия, аналогичная тем, что получают для ведения своего бизнеса отели.
Все без исключения владельцы туристического жилья должны зарегистрировать свои помещения в специальном региональном регистре. После такой регистрации жилье получает уникальный индивидуальный номер, который должен в обязательном порядке указываться в объявлениях в интернете, в том числе на площадках международных онлайн-агрегаторов, сообщает Ассоциация туроператоров РФ. Штраф за нарушение для любых сайтов-агрегаторов может достигать 600 тысяч евро.
В Мадриде, согласно местному законодательству, владельцы квартир на общем собрании могут просто запретить любую сдачу жилья в многоквартирном доме. Власти испанской столицы в настоящее время рассматривают закон, обязывающий владельцев жилья, которое сдается туристам более чем на 90 дней в течение года, приобретать специальную лицензию.
Запретили сдачу в аренду квартир в многоквартирных домах и в столице острова Майорка - Пальма-де-Майорка. Там количество уклоняющихся от уплаты налогов арендодателей, использующих онлайн-агрегаторы типа Airbnb, достигло 20 тысяч. Власти города вообще запретили сдавать квартиры туристам в летний сезон, начиная с 1 июля 2018 года. Туристы смогут арендовать только частные дома, находящиеся в туристической зоне. Владельцы домов, расположенных в охранных зонах, в сельской местности, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах также не смогут предложить их отдыхающим.
Правительство Балеарских островов, в состав которых входит Майорка, ранее оштрафовало Airbnb на 300 тысяч евро за размещение нелицензированных квартир, уклоняющихся от уплаты налогов.
На острове Ибица начал действовать новый жесткий закон, ограничивающий с лета 2018 года возможность для туристов снять там частное жилье через Airbnb и другие онлайн-платформы. Во все прошлые годы остров, начиная с мая, превращался для местных жителей в ад, поскольку сотни тысяч туристов съезжались сюда из всех европейских стран. Жители сдавали им в краткосрочную аренду свое жилье, сами ютясь в фургонах и даже в картонных коробках на улицах. Муниципалитет решил положить этому конец и ввел запрет на сдачу жилья. Но пока еще не все районы острова одобрили это нововведение - снять в аренду квартиры и виллы можно в некоторых частях Ибицы.
О введении новых дополнительных ограничений на сдачу туристам жилья через глобальные онлайн-агрегаторы заявили и власти Канарских островов, где аренда квартир в многоквартирных домах была запрещена еще в 2012 году. Острова Тенерифе и Гран-Канария объявили о запрете сдавать жилье туристам через Airbnb на летний период. Цель запрета - защитить право местных жителей на доступное жилье, цены на которое взлетели в результате повсеместной сдачи в краткосрочную аренду. Исключение из всех Канарских островов сделаны только для островов Пальма, Гомера и Иерро, сообщает The Sun.
А одним из первых войну сервисам бронирования частного жилья объявил Нью-Йорк, власти которого летом 2016 года приняли закон, запрещающий жителям штата размещать в сети объявления о краткосрочной (менее 30 дней) сдаче жилья туристам. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере до 7500 долларов.
Исследования, проведенные в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, показали, что сдача квартир и домов через Airbnb наносит ущерб доступности всего жилья. Эксперты из Университета Макгилла пришли к выводу, что значительное повышение арендной платы за последние три года было связано с онлайн-площадкой Airbnb - владельцы недвижимости теперь не хотят сдавать ее в долгосрочную аренду, предпочитая краткосрочную. С сентября 2014-го по август 2017 года владельцы приблизительно 13 тысяч апартаментов в Нью-Йорке переориентировались на сдачу жилья на короткие сроки через Airbnb. Сокращение рынка долгосрочной аренды вызвало рост цен - стоимость квартиры в городе поднялась в среднем на 380 долларов, а на Манхэттене и вовсе на 700 долларов.
Аналогичные меры против онлайн-сервисов бронирования предприняли и власти города Сан-Франциско, где, собственно, и зародилась в 2007 году идея Airbnb. Тогда недавние выпускники Школы дизайна Род-Айленда Брайан Чески и Джо Геббиа, которым нечем было заплатить за съемную квартиру, решили сдать в аренду свою гостиную. Они создали сайт Airbedandbreakfast.com, и уже через неделю в их доме остановились три человека, каждый из которых заплатил по 80 долларов за ночь. С тех пор прошло больше 10 лет, и сервисом Airbnb за это время уже воспользовались больше 260 миллионов человек. На сайте компании на данный момент размещено 4,85 миллиона предложений частных жилых помещений в 200 странах мира, включая порядка 200 тысяч номеров в отелях.
Однако в 2016 году почти родной для основателей Airbnb город принял закон, согласно которому все электронные сервисы, через которые жители города размещают объявления о сдаче квартиры или комнаты в аренду, должны удостовериться в том, что хозяева этой недвижимости зарегистрированы в Сан-Франциско. С сайтов-нарушителей взимается ежедневный штраф в размере 1000 долларов за каждого незарегистрированного пользователя.
А вот в России бронирование квартир на короткий срок туристами через Airbnb официально приветствуется. Летом 2017 года Ростуризм объявил о сотрудничестве с этим американским сервисом краткосрочной аренды жилья, хотя влияние Airbnb во всем мире пытаются ограничить. В Ростуризме пояснили, что цель сотрудничества - создать комфортные условия для путешественников на территории России в связи с проведением в РФ крупных международных событий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Но если на гостиничные номера действуют ограничения, то стоимость квартир, выставленных через Airbnb, оценивается только фантазией их собственников. К примеру, жители Саранска просят 50 тысяч в сутки за стандартную двушку, что в пять раз выше обычной цены. В Ростове-на-Дону одно из самых бюджетных предложений - 28-метровая студия за 12 тысяч рублей в сутки, хотя не в дни ЧМ-2018 она стоит 2500 рублей. Болельщикам даже предлагают пожить в сараях и в палатках за 15 тысяч рублей в сутки и 558 рублей в сутки соответственно.