Правительство Балеарских островов, в состав которых входит Майорка, ранее оштрафовало Airbnb на 300 тысяч евро за размещение нелицензированных квартир, уклоняющихся от уплаты налогов.

На острове Ибица начал действовать новый жесткий закон, ограничивающий с лета 2018 года возможность для туристов снять там частное жилье через Airbnb и другие онлайн-платформы. Во все прошлые годы остров, начиная с мая, превращался для местных жителей в ад, поскольку сотни тысяч туристов съезжались сюда из всех европейских стран. Жители сдавали им в краткосрочную аренду свое жилье, сами ютясь в фургонах и даже в картонных коробках на улицах. Муниципалитет решил положить этому конец и ввел запрет на сдачу жилья. Но пока еще не все районы острова одобрили это нововведение - снять в аренду квартиры и виллы можно в некоторых частях Ибицы.

О введении новых дополнительных ограничений на сдачу туристам жилья через глобальные онлайн-агрегаторы заявили и власти Канарских островов, где аренда квартир в многоквартирных домах была запрещена еще в 2012 году. Острова Тенерифе и Гран-Канария объявили о запрете сдавать жилье туристам через Airbnb на летний период. Цель запрета - защитить право местных жителей на доступное жилье, цены на которое взлетели в результате повсеместной сдачи в краткосрочную аренду. Исключение из всех Канарских островов сделаны только для островов Пальма, Гомера и Иерро, сообщает The Sun.

А одним из первых войну сервисам бронирования частного жилья объявил Нью-Йорк, власти которого летом 2016 года приняли закон, запрещающий жителям штата размещать в сети объявления о краткосрочной (менее 30 дней) сдаче жилья туристам. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере до 7500 долларов.

Исследования, проведенные в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, показали, что сдача квартир и домов через Airbnb наносит ущерб доступности всего жилья. Эксперты из Университета Макгилла пришли к выводу, что значительное повышение арендной платы за последние три года было связано с онлайн-площадкой Airbnb - владельцы недвижимости теперь не хотят сдавать ее в долгосрочную аренду, предпочитая краткосрочную. С сентября 2014-го по август 2017 года владельцы приблизительно 13 тысяч апартаментов в Нью-Йорке переориентировались на сдачу жилья на короткие сроки через Airbnb. Сокращение рынка долгосрочной аренды вызвало рост цен - стоимость квартиры в городе поднялась в среднем на 380 долларов, а на Манхэттене и вовсе на 700 долларов.