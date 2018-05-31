"Не понимаю таких спецопераций". Реакция Запада на постановочное убийство Бабченко

Когда же стало известно, что Бабченко жив, в Форин-офисе заявили, что очень рады этому. "Однако это не отменяет того факта, что российские власти много лет продолжают преследовать независимых журналистов только за то, что те критикуют Кремль", - говорится в заявлении.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал убийство Бабченко "ужасным преступлением" и сразу сообщил, что вылетает в Киев, а после брифинга в СБУ раскритиковал украинские власти.

"Рад, что Аркадий Бабченко живой. Я сожалею из-за решения распространить ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять обществу правдивую информацию", - написал он.

Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 30, 2018

Правозащитная организация "Репортеры без границ" сначала потребовала от украинских властей "гарантировать полное и независимое расследование", а также призвала Киев сотрудничать с Москвой в расследовании убийства.

После заявлений СБУ и выступления самого Бабченко генсек организации Кристоф Делуар опубликовал в своем "Твиттере" довольно гневный комментарий.

"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства играют фактами, особенно когда это делают с журналистами", - написал он.

RSF expresses its deepest indignation after discovering the manipulation of the Ukrainian secret services, this new step of a war of information. It is always very dangerous for a government to play with the facts, especially using journalists for their fake stories. https://t.co/XwwbepYsjc — Christophe Deloire (@chrisdeloire) May 30, 2018

Еще одна правозащитная организация - "Комитет по защите журналистов" - также сначала назвала убийство Бабченко "покушением на свободу прессы", но потом потребовала объяснений у украинских властей.

"Власти Украины сейчас должны объяснить, чем была вызвана необходимость такой крайней меры, как постановка смерти российского журналиста. Комитет расследует эту беспрецедентную ситуацию", - написали правозащитники.

"We are relieved that Arkady Babchenko is alive. Ukrainian authorities must now disclose what necessitated the extreme measure of staging news of the Russian journalist's murder. CPJ is investigating this unprecedented situation." @CPJ_Eurasia's @Kremlinologist1 #Ukraine — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) May 30, 2018

Одна из крупнейших фракций Европарламента - "Европейская народная партия" (EPP) - сначала опубликовала на своем сайте сообщение о том, что она "глубоко шокирована" смертью Бабченко. Однако затем это сообщение было удалено с сайта, и вместо него появилось другое.

"Это лучшая новость, которую мы узнали сегодня (о том, что Бабченко жив. - Би-би-си). Мы продолжим следить за объяснениями украинских властей о причинах, по которым было необходимо инсценировать убийство известного критика [Владимира] Путина", - говорится в сообщении.