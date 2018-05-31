Вопрос читателя: можно ли с картой инвалида бесплатно парковать автомобиль на платных стоянках?

Выписка из Закона о дорожном движении:

Статья 68. Особые права водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водителей транспортных средств, обслуживающих людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых

(1) Водители с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водители транспортных средств, обслуживающих людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, могут прикреплять к лобовому или заднему стеклу своего транспортного средства парковочную карточку транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата или слепых.

(2) Водители с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водители транспортных средств, обслуживающих людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, могут при наличии парковочной карточки транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, бесплатно парковать находящиеся в их пользовании транспортные средства на публичных платных стоянках.

(3) Водитель с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водитель транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, на транспортном средстве которого имеется парковочная карточка транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, может: 1) останавливать и парковать транспортное средство в населенных пунктах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку, при условии, что стоящее транспортное средство полностью располагается на тротуаре таким образом, чтобы для движения пешеходов на дальней от проезжей части стороне тротуара оставалась свободной полоса шириной не менее 1,5 метра. Указанное правило не действует на участках дороги, обозначенных разметкой, запрещающей остановку; 2) парковать транспортное средство в зоне действия запрещающих стоянку дорожных знаков, на парковках с ограниченным временем стоянки свыше предусмотренного срока и на дорогах в жилых зонах за пределами парковок при условии, что это не создает помех для пешеходов и не препятствует движению других транспортных средств.

(4) Водитель транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, на транспортном средстве которого имеется парковочная карточка транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, может останавливать транспортное средство в населенных пунктах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку, для посадки или высадки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых.