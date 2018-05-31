Вопрос читателя: можно ли с картой инвалида бесплатно парковать автомобиль на платных стоянках?

«Хотелось бы получить достоверную информацию на русском языке, где можно парковать автомобиль с парковочной картой под стеклом для водителя с ограниченными возможностями, то есть для инвалида. В частности, можно ли без нарушения это сделать там, где стоянка платная. Думаю, что это интересует не только меня, недавно получившего такую карту», - пишет в редакцию Rus.Postimees Иван.
На вопрос читателя ответил пресс-секретарь Ühisteenused Реймо Рая:
"На публичных платных стоянках, то есть на принадлежащей городу территории, по карте для водителя с ограниченными возможностями можно парковать автомобиль бесплатно. На частных же парковках необходимо предварительно ознакомиться с условиями и прейскурантом конкретной парковки.
Как сообщил нам частный оператор автостоянок Europark, на частные парковки действующие действующие на городской территории условия не распространяются.
По словам руководителя по маркетингу и коммуникациям Europark Кристель Конгас, на частных парковках для всех водителей действуют одинаковые условия, указанные на знаке при въезде на парковку. Они действуют независимо от того, есть ли на парковке специально обозначенные места для инвалидов или нет.
С общими условиями парковки EuroPark можно ознакомиться здесь.
Выписка из Закона о дорожном движении:
Статья 68. Особые права водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водителей транспортных средств, обслуживающих людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых
(1) Водители с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водители транспортных средств, обслуживающих людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, могут прикреплять к лобовому или заднему стеклу своего транспортного средства парковочную карточку транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно- двигательного аппарата или слепых.
(2) Водители с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водители транспортных средств, обслуживающих людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, могут при наличии парковочной карточки транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, бесплатно парковать находящиеся в их пользовании транспортные средства на публичных платных стоянках.
(3) Водитель с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водитель транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, на транспортном средстве которого имеется парковочная карточка транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, может: 1) останавливать и парковать транспортное средство в населенных пунктах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку, при условии, что стоящее транспортное средство полностью располагается на тротуаре таким образом, чтобы для движения пешеходов на дальней от проезжей части стороне тротуара оставалась свободной полоса шириной не менее 1,5 метра. Указанное правило не действует на участках дороги, обозначенных разметкой, запрещающей остановку; 2) парковать транспортное средство в зоне действия запрещающих стоянку дорожных знаков, на парковках с ограниченным временем стоянки свыше предусмотренного срока и на дорогах в жилых зонах за пределами парковок при условии, что это не создает помех для пешеходов и не препятствует движению других транспортных средств.
(4) Водитель транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, на транспортном средстве которого имеется парковочная карточка транспортного средства, обслуживающего людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых, может останавливать транспортное средство в населенных пунктах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку, для посадки или высадки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепых.
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