чт, 31.05.2018
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Решение Международного союза лыжного спорта взбесило спортсменов

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Победительнице спринта в Драммене, норвежке Майкен Фалла, надо очень постараться, чтобы не упустить главный приз сезона в зачете спринтерских гонок

ФОТО: FREDRIK VARFJELL/imago/Bildbyran/Scanpix

Норвежские лыжники осудили решение FIS сменить классический ход на свободный в спринтерских гонках, а также ввести элементы ски-кросса. Ранее федерации лыжных гонок Швеции и Норвегии призвали FIS оставить одну из самых зрелищных дисциплин в покое.

Норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился мнением о планах Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), которая собирается ввести элементы ски-кросса в лыжный спринт.

"Надеюсь, что в FIS хорошо выпили перед тем, как решили вносить эти изменения, и на следующий день они забудут о них. Всё-таки мы занимаемся лыжными гонками", — цитирует Нортуга Nettavisen.

Лыжница Майкен Касперсен Фалла призналась, что также не одобряет новшества FIS.

"Это нормально, если вы хотите попробовать что-то новое. Но если на трассе будут появляться странные препятствия, то мы можем потерять близость к обычным людям — ведь они не могут повторить их в своей обстановке. Кроме того, нам нужно имитировать маршрут соревнований, но мы не знаем, каким он будет", — сказала Фалла.

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