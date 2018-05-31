Решение Международного союза лыжного спорта взбесило спортсменов

Норвежские лыжники осудили решение FIS сменить классический ход на свободный в спринтерских гонках, а также ввести элементы ски-кросса. Ранее федерации лыжных гонок Швеции и Норвегии призвали FIS оставить одну из самых зрелищных дисциплин в покое.
Норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился мнением о планах Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), которая собирается ввести элементы ски-кросса в лыжный спринт.
"Надеюсь, что в FIS хорошо выпили перед тем, как решили вносить эти изменения, и на следующий день они забудут о них. Всё-таки мы занимаемся лыжными гонками", — цитирует Нортуга Nettavisen.
Лыжница Майкен Касперсен Фалла призналась, что также не одобряет новшества FIS.
"Это нормально, если вы хотите попробовать что-то новое. Но если на трассе будут появляться странные препятствия, то мы можем потерять близость к обычным людям — ведь они не могут повторить их в своей обстановке. Кроме того, нам нужно имитировать маршрут соревнований, но мы не знаем, каким он будет", — сказала Фалла.