Решение Международного союза лыжного спорта взбесило спортсменов

"Надеюсь, что в FIS хорошо выпили перед тем, как решили вносить эти изменения, и на следующий день они забудут о них. Всё-таки мы занимаемся лыжными гонками", — цитирует Нортуга Nettavisen.

"Это нормально, если вы хотите попробовать что-то новое. Но если на трассе будут появляться странные препятствия, то мы можем потерять близость к обычным людям — ведь они не могут повторить их в своей обстановке. Кроме того, нам нужно имитировать маршрут соревнований, но мы не знаем, каким он будет", — сказала Фалла.