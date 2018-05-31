Эффективные способы не допустить появления клещей на вашем садовом участке

Ухаживайте за участком. Клещи просто обожают сухие листья и высокую траву, а также запущенные и захламленные участки. Поэтому стригите траву регулярно и тщательно убирайте мусор.

Следите за нарушителями границы. Клещи любят путешествовать. Они проделывают это в шерсти животных. Огородите сад, не допускайте проникновения диких животных, посторонних кошек и бродячих собак. Может помочь щебень, насыпанный по периметру участка.

Держитесь подальше от забора. Если вы живете рядом с лесом, не проводите много времени около забора. Детская площадка, зона отдыха, летняя кухня, площадка для гриля должны быть как можно дальше от леса, а значит - от забора.

Выращивайте пряные растения. Клещам не нравятся многие запахи: поэтому посадите чеснок, перечную мяту, лаванду, лимонную траву, другие пряные травы с сильным запахом.