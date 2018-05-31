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Эффективные способы не допустить появления клещей на вашем садовом участке

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ФОТО: Scanpix/PantherMedia

Каждое лето начинается со страха перед заражением клещевым энцефалитом. Но укус и неинфицированного клеща радости не доставляет. Портал Kodu со ссылкой на Simple Most предлагает воспользоваться полезными советами, как уменьшить риск попадания клещей на ваш дачный участок.

Ухаживайте за участком. Клещи просто обожают сухие листья и высокую траву, а также запущенные и захламленные участки. Поэтому стригите траву регулярно и тщательно убирайте мусор. 

Следите за нарушителями границы. Клещи любят путешествовать. Они проделывают это в шерсти животных. Огородите сад, не допускайте проникновения диких животных, посторонних кошек и бродячих собак. Может помочь щебень, насыпанный по периметру участка. 

Держитесь подальше от забора. Если вы живете рядом с лесом, не проводите много времени около забора. Детская площадка, зона отдыха, летняя кухня, площадка для гриля должны быть как можно дальше от леса, а значит - от забора. 

Выращивайте пряные растения. Клещам не нравятся многие запахи: поэтому посадите чеснок, перечную мяту, лаванду, лимонную траву, другие пряные травы с сильным запахом. 

Заведите птицу. Многие домашние птицы с удовольствием поедают клещей. Особенно полезны в этом смысле куры и гуси. 

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