Ущерб в 20 000 евро: известный мошенник-рецидивист остался на свободе

Симсон в январе 2017 года пообещал двум жертвам, что купит дом на улице Кальда в Хаапсалу, приведет его в порядок и перепродаст с прибылью, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu. У проживающих в Таллинне людей он выманил 3500 евро. Согласно обвинению, он не планировал на самом деле покупать дом, хотя для убеждения одной из жертв подделал договор купли-продажи.