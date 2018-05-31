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Ущерб в 20 000 евро: известный мошенник-рецидивист остался на свободе

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Ричард Иво Симсон

ФОТО: Politsei

Вчера Хаапсалуский суд приговорил к трем годам и шести месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года Ричарда Иво Симсона, который в течение года выманил у девяти людей в Хаапсалу и Таллинне более 20 000 евро. Мошенник был приговорен к условному сроку, чтобы он мог заработать деньги на возмещения нанесенного его жертвам ущерба.

Симсон в январе 2017 года пообещал двум жертвам, что купит дом на улице Кальда в Хаапсалу, приведет его в порядок и перепродаст с прибылью, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu. У проживающих в Таллинне людей он выманил 3500 евро. Согласно обвинению, он не планировал на самом деле покупать дом, хотя для убеждения одной из жертв подделал договор купли-продажи.

В феврале мошенник пообещал жителю Хаапсалу, что купит ему в США Land Rover и попросил предоплату в 3300 евро. В конце марта он обманул двух жителей Хаапсалу на 4000 евро, пообещав привести в порядок дом на Кальда и перепродать его.

Жертв Симсона было гораздо больше и подробный обзор его мошеннических схем можно прочитать на портале Lääne Elu.

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