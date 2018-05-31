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Уйти красиво, неожиданно и победителем: Зинедин Зидан покидает "Реал"

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ФОТО: Pierre-Philippe Marcou / AFP

На состоявшейся в Мадриде пресс-конференции Зинедин Зидан объявил, что покидает пост главного тренера мадридского "Реала".

45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.

В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом девять трофеев – столько же, сколько предыдущие 6 тренеров «Реала» выиграли за 8 лет, передает испанская Marca.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что решение Зизу неожиданное, но он его принимает и поддерживает.

«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», – заявил Зидан Marca.

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