Уйти красиво, неожиданно и победителем: Зинедин Зидан покидает "Реал"

45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в клубном чемпионате мира среди клубов.

В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом девять трофеев – столько же, сколько предыдущие 6 тренеров «Реала» выиграли за 8 лет, передает испанская Marca.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что решение Зизу неожиданное, но он его принимает и поддерживает.